



Компания LEGO и музыкальный лейбл Universal Music представили очень интересный продукт. Это конструктор LEGO VIDIYO, который представляет собой детскую платформу для создания видеоконтента. На его основе вполне может образоваться соцсеть для детей, которые будут показывать свои таланты при помощи героев LEGO.Пользователи LEGO VIDIYO смогут покупать фигурки LEGO и BeatBits — специальные пластины размером 2×2 см, с которыми можно взаимодействовать на смартфоне в режиме дополненной реальности.Как играть с LEGO VIDIYO:Ребёнку нужно выбрать минутный фрагмент песни из коллекции Universal Music, отсканировать свою съёмочную площадку, например, стол, на котором стоят фигурки LEGO из коллекции VIDIYO, и снять ролик с сюжетом или без него. Персонажи LEGO, стоящие статично на площадке, оживают в дополненной реальности на смартфоне в процессе съёмки.





С помощью пластин BeatBits, разложенных на съёмочной площадке, можно активировать различные звуковые и визуальные эффекты (например, запуск конфетти или включение стробоскопа). Максимальная длительность видео — 60 секунд, ролик можно снимать фрагментами. Готовую запись можно сохранить на смартфон или выложить в приложение LEGO VIDIYO, где его увидят другие пользователи. Весь контент в этой соцсети проходит предварительную модерацию.



Официальный запуск LEGO VIDIYO состоится 1 марта 2021 года. Конструктор будет продаваться по всему миру, включая Россию.







