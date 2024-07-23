Lego выпустит свой Fortnite с боевым автобусом и ламой

Фархад
Fortnite

Похоже, партнёрство Lego и Fortnite постепенно перебирается из виртуального мира в реальный. Сегодня в сети появились изображения будущих наборов конструктора Lego по франшизе самой популярной «Королевской битвы».

Инсайдер под ником Fateful_Lego утверждает, что будет выпущено не менее 4 наборов, а каждый из них будет стоить менее $100. На фотографиях показаны предполагаемые обложки следующих сетов: культовый боевой автобус с минифигурками ($100), лама с добычей ($40), скин персонажа Peely Bone ($100) и бургер Durrr ($15).
Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite
Fortnite
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Напомним, Lego и Epic Games заключили партнёрство в апреле 2022 года для создания «семейной метавселенной». В рамках этого сотрудничества в конце прошлого года в игре появился лего-режим.

Стоит отметить, что Epic продолжает расширять ассортимент внутриигровых камео, например, вчера мы писали про добавление Tesla Cybertruck в Fortnite.
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Источник:
cnet
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