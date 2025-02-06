Leica выпустила аксессуар для iPhone, который раньше был эксклюзивом флагманов Xiaomi

Немецкий производитель фотооборудования Leica представил уникальный аксессуар для iPhone — Leica LUX Grip. По сути, это специальная рукоятка для более удобного хвата смартфона при съёмке видео.
Управлять всеми параметрами можно в фирменном приложении. К слову, Leica LUX Grip — первый специализированный фотопродукт для iPhone. Ранее Leica выпускала подобные аксессуары для суперфлагманов Xiaomi Ultra. Встроенной батареи хватает на ~1000 снимков, а заряжать аксессуар нужно через USB-C около двух часов.
Leica LUX Grip сделана из алюминия и весит 130 граммов. При этом создатели подчеркивают удобство использования как для левшей, так и для правшей. Бонусом в основание встроена резьба для штатива.
Девайс уже можно приобрести в фирменных магазинах Leica за $329, а дополнительный кожаный чехол с отсеком под AirTag обойдётся ещё в $50. Само приложение Leica LUX бесплатное, но для полного доступа требуется подписка в $6,99 в месяц или $69,99 в год. Покупатели LUX Grip получают бесплатный купон на годовую подписку.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides