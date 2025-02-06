Leica выпустила аксессуар для iPhone, который раньше был эксклюзивом флагманов Xiaomi







Немецкий производитель фотооборудования Leica представил уникальный аксессуар для iPhone — Leica LUX Grip. По сути, это специальная рукоятка для более удобного хвата смартфона при съёмке видео. Немецкий производитель фотооборудования Leica представил уникальный аксессуар для iPhone — Leica LUX Grip. По сути, это специальная рукоятка для более удобного хвата смартфона при съёмке видео. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Leica LUX Grip цепляется к спинке iPhone с помощью MagSafe, а подключается по Bluetooth. Производитель отмечает, что девайс разработан для предоставления фотографам более тактильных и точных ощущений от съёмки. На ручке есть физические элементы управления — механическая двухступенчатая ​​кнопка спуска затвора, диск управления и две функциональные кнопки, а в приложении — режимы из классических камер Leica.Управлять всеми параметрами можно в фирменном приложении. К слову, Leica LUX Grip — первый специализированный фотопродукт для ‌iPhone‌. Ранее Leica выпускала подобные аксессуары для суперфлагманов Xiaomi Ultra. Встроенной батареи хватает на ~1000 снимков, а заряжать аксессуар нужно через USB-C около двух часов.Leica LUX Grip сделана из алюминия и весит 130 граммов. При этом создатели подчеркивают удобство использования как для левшей, так и для правшей. Бонусом в основание встроена резьба для штатива.Девайс уже можно приобрести в фирменных магазинах Leica за $329, а дополнительный кожаный чехол с отсеком под AirTag обойдётся ещё в $50. Само приложение Leica LUX бесплатное, но для полного доступа требуется подписка в $6,99 в месяц или $69,99 в год. Покупатели LUX Grip получают бесплатный купон на годовую подписку.