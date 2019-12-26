



Компания Lenovo зарегистрировала в китайской социальной сети Weibo аккаунт с названием Lenovo Legion Gaming Phone. В настоящее время он почти пустой, а в дальнейшем в нём появится информация об игровом смартфоне, который разрабатывает Lenovo.



Этот смартфон будет выпущен под брендом Legion. Та же торговая марка используется на другой игровой продукции Lenovo — например, на геймерских ноутбуках и аксессуарах для компьютеров. Похожего подхода придерживается компания ASUS с брендом ROG.



В настоящее время известно лишь о планах Lenovo выпустить игровой смартфон и о том, как он будет называться. Как он выглядит, какими характеристиками обладает, когда будет представлен и по какой цене появится в продаже — всё это Lenovo пока не раскрывает.



На мобильном рынке уже доступно довольно много игровых моделей смартфонов, в том числе Xiaomi Black Shark, ASUS ROG Phone, Razer Phone и Nubia Red Magic. Их отличает наличие топовой начинки и эффективной системы охлаждения, благодаря которой они долго время могут работать под максимальной нагрузкой, не снижая производительность процессора и графического чипа. Некоторые модели также совместимы с различными аксессуарами: гемпады, док-станция с дополнительным экраном и т. п.



Не исключено, что Lenovo оснастит свой геймерский смартфон возможностями, которых нет у других подобных устройств, иначе компании будет очень трудно пробиться на рынок со столь высокой конкуренцией.







