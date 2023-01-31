Lenovo представила монитор для видеоконференций на Android, но вы его точно не купите

Фархад

Lenovo ThinkSmart View Plus

Китайский производитель гаджетов Lenovo выпустил новый гибридный монитор ThinkSmart View Plus, который оснащён всем необходимым оборудованием для автономных видеоконференций.

Девайс представляет собой 27-дюймовый экран с разрешением Full HD (1080p), встроенной веб-камерой 4K (с поддержкой автоматического кадрирования), звуковой панелью с двумя динамиками мощностью 5 Вт и четырьмя микрофонами. Его можно использовать как устройство для видеоконференций, так и в качестве обычного монитора, подключив к нему ноутбук по USB-C.

На корпусе расположены порты Ethernet, HDMI, DisplayPort, два разъёма USB-A, один USB-C и 3,5-мм мини-джек для наушников. Среди прочих особенностей — поддержка пассивного стилуса для рисования.

Уникальность гаджета заключается в том, что он работает под управлением Android и оснащён процессором Qualcomm. Это обеспечивает доступ к Microsoft Teams. Возможно, в будущем производитель добавит поддержку приложений Zoom и Google Meet.

Lenovo ThinkSmart View Plus поступит в продажу в некоторых странах в середине 2023 года по цене $2345.

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Источник:
The Verge
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