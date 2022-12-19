Lenovo вернётся на рынок смартфонов с необычной моделью

По данным Эвана Бласса, компания Lenovo планирует вернуться на рынок смартфонов, с которого она ушла несколько лет назад, не выдержав конкуренции с Apple и Samsung. Журналист опубликовал рендеры, на которых можно рассмотреть, какой будет новинка Lenovo.Предположительное название смартфона — ThinkPhone (по аналогии со знаменитой серией ноутбуков ThinkPad). Скорее всего, Lenovo будет позиционировать его в премиум-сегменте, ориентированном на людей с высоким достатком, в том числе бизнесменов.У смартфона плоские металлические грани и чёрный корпус с логотипом ThinkPhone и красной кнопкой включения. Задняя крышка, про всей видимости, выполнена из карбона. Этот материал уже применялся в некоторых ноутбуках Lenovo.Характеристики ThinkPhone уже известны. Этот смартфон получит POLED-экран диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления до 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с тремя сенсорами (50+13+2 Мп) и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 68-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68.