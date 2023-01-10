Lenovo CES 2023

Lenovo выпустила очень странный ноутбук с вращающейся крышкой и двумя сенсорными экранами

Фархад

Lenovo ThinkBook Plus Twist

В рамках выставки CES 2023 китайский производитель гаджетов Lenovo представил уникальный и одновременно странный ноутбук ThinkBook Plus Twist с двумя экранами на вращающейся панели.

Lenovo ThinkBook Plus Twist

ThinkBook Plus Twist получил 13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением Full HD+, базовой частотой обновления 60 Гц и 100%-охватом цветовой гаммой DCI-P3. Этого вполне достаточно для обработки фотографий или монтажа видеороликов. Помимо этого, девайс оснащён дополнительным 12-дюймовым сенсорным экраном на электронных чернилах (e-ink) со скромной частотой обновления 12 Гц. Его можно использовать только для менее интенсивных графических задач, таких как чтение электронных книг.

Уникальность устройства заключается в том, что пользователь может выбрать, какой экран будет снаружи: «чернильный» для чтения книг или OLED для использования ноутбука в качестве планшета.


Под капотом расположены процессор Intel 13-го поколения, оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ. Весит ноутбук всего 1,35 кг при толщине в 17,7 мм.

На корпусе расположены два порта USB-C и 3,5-мм разъём для наушников, а за автономность отвечает батарея ёмкостью 56 Втч. Среди прочих особенностей — комплектный стилус.

Lenovo ThinkBook Plus Twist поступит в продажу в июне по цене в $1649.

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Источник:
GizmoChina
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