Lenovo выпустила очень странный ноутбук с вращающейся крышкой и двумя сенсорными экранами

В рамках выставки CES 2023 китайский производитель гаджетов Lenovo представил уникальный и одновременно странный ноутбук ThinkBook Plus Twist с двумя экранами на вращающейся панели.ThinkBook Plus Twist получил 13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением Full HD+, базовой частотой обновления 60 Гц и 100%-охватом цветовой гаммой DCI-P3. Этого вполне достаточно для обработки фотографий или монтажа видеороликов. Помимо этого, девайс оснащён дополнительным 12-дюймовым сенсорным экраном на электронных чернилах (e-ink) со скромной частотой обновления 12 Гц. Его можно использовать только для менее интенсивных графических задач, таких как чтение электронных книг.Уникальность устройства заключается в том, что пользователь может выбрать, какой экран будет снаружи: «чернильный» для чтения книг или OLED для использования ноутбука в качестве планшета.Под капотом расположены процессор Intel 13-го поколения, оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ. Весит ноутбук всего 1,35 кг при толщине в 17,7 мм.На корпусе расположены два порта USB-C и 3,5-мм разъём для наушников, а за автономность отвечает батарея ёмкостью 56 Втч. Среди прочих особенностей — комплектный стилус.Lenovo ThinkBook Plus Twist поступит в продажу в июне по цене в $1649.