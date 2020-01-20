



Компания LG уже несколько месяцев не выпускала новые смартфоны, но, по всей видимости, собирается напомнить о своём существовании. Недавно она получила патент на устройство с очень интересной конструкцией.



Судя по патенту, LG собирается создать смартфон со складным экраном, который может занимать почти всю внешнюю поверхность корпуса. В документе приводится схематическое изображение этого устройства.



Когда экран находится в сложенном состоянии, у смартфона фактически получается три экрана: спереди, сзади и на одном из торцев. Если экран полностью раскрыт, получается подобие планшета. Грани рамки очень тонкие, их почти не видно.







В верхней части смартфона размещена двойная камера со светодиодной вспышкой. Инженеры LG не стали экспериментировать и встраивать камеру в экран или делать выдвижную конструкцию фотомодулей, хотя нечто подобное можно было ожидать от столь инновационного устройства. Впрочем, фронтальная камера отсутствует,

то довольно смелое решение, претендующее на инновацию.



Изобретение LG немного похоже на Xiaomi Mi Mix Alpha — у этого смартфона матрица тоже занимает почти всю поверхность корпуса, кроме части, отведённой для камеры, но экран не складной.



LG — один из крупнейших производителей экранов, однако до сих пор компания не выпускала смартфоны со складными экранами. Чуть ли не единственный эксперимент в этом направлении — LG G8X ThinQ Dual Screen присоединяется с помощью чехла.



Не исключено, что LG очень скоро представит смартфон, созданный на основе этого патента. Это может произойти в феврале на выставке MWC в Барселоне. Там же могут быть показаны новые складные смартфоны неоспоримых инноваторов этого сегмента рынка — Samsung и Huawei.







