LG показала первый геймерский OLED-монитор UltraGear с частотой обновления 240 Гц

Южнокорейский производитель электроники LG анонсировал первый игровой OLED-монитор с частотой обновления 240 Гц — UltraGear 27GR95QE-B.Новый LG UltraGear оснащён 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560х1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, 98,5%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и временем отклика в 0,3 мс. До сих пор большинство OLED-мониторов предлагали частоту обновления до 175 Гц.Геймерский монитор также получил регулируемую подставку с возможностью поворота по двум осям на 20º и RGB-подсветкой. На корпусе расположены два порта HDMI, DisplayPort, два порта USB 3.0 и аудиоразъем SPDIF.Кроме того, девайс поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.Новинка поступит в продажу в первом квартале 2023 года по цене $999.