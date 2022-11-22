LG Мониторы

LG показала первый геймерский OLED-монитор UltraGear с частотой обновления 240 Гц

Фархад

lg ultragear oled

Южнокорейский производитель электроники LG анонсировал первый игровой OLED-монитор с частотой обновления 240 Гц — UltraGear 27GR95QE-B.

Новый LG UltraGear оснащён 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560х1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц, 98,5%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и временем отклика в 0,3 мс. До сих пор большинство OLED-мониторов предлагали частоту обновления до 175 Гц.

Геймерский монитор также получил регулируемую подставку с возможностью поворота по двум осям на 20º и RGB-подсветкой. На корпусе расположены два порта HDMI, DisplayPort, два порта USB 3.0 и аудиоразъем SPDIF.

lg ultragear oled 2

Кроме того, девайс поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Новинка поступит в продажу в первом квартале 2023 года по цене $999.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

tellurian
+4737
tellurian
Лучше добавить искупить 5к монитор
2 часа назад в 21:18
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+476
law
Чет все для геймеров, а че для фотографов перестали делать???
2 часа назад в 21:30
#
Mers
+4178
Mers law
Наверное потому, что фотографов меньше…
2 часа назад в 21:43
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