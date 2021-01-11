На пресс-конференции, посвящённой онлайн-выставке CES 2021, компания LG показала свой самый смелый и инновационный смартфон. В нём используются гибкие компоненты, благодря которым его габариты могут увеличиваться и уменьшаться.
Этот смартфон носит кодовое имя LG Rollable, но если он и появится в продаже, то явно под другим названием — например, он может войти в линейку экспериментальных устройств под брендом Wing.
Этот проект стоит воспринимать как ответ LG на выпуск складных смартфонов Samsung и Huawei. В сложенном состоянии устройство LG выглядит как обычный смартфон, но его можно растянуть до состояния планшета. Компания не раскрыла характеристики новинки на пресс-конференции, однако из патента и более ранних утечек известно, что размер экрана может меняться с 6,8 до 7,4 дюйма по диагонали. Экран фиксируется только в двух позициях (полностью «сжат» или полностью «растянут»), промежуточных размеров нет.
У LG имеется опыт выпуска сворачивающихся телевизоров, и такие устройства даже есть в продаже, поэтому можно ожидать, что и растягивающийся смартфон успешно дойдёт до стадии массового производства.
В начале 2020 года смартфон с аналогичной конструкцией показала компания TCL, но она так и не выпустила его в продажу. По слухам, инженеры TCL так и не смогли добиться достаточного уровня надёжности — прототип очень легко ломается и приходит в негодность. Не исключено, что компании LG удалось решить проблему с долговечностью используемых компонентов, и её растягивающийся смартфон всё-таки можно будет приобрести.
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