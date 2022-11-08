LG

LG представила дисплей-тянучку. Им можно обтянуть диван или «сшить» одежду

Артем
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Гибкий экран может растягиваться на 20% от своей величины.

Как сообщает южнокорейская компания LG, полноцветный дисплей, поддерживает разрешение 100 пикселей на дюйм и может растягиваться с 12 до 14 дюймов. В качестве источника света используются светодиоды не больше 40 мкм, что позволяет сохранять разрешение картинки при внешних нагрузках.

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Разработка по своей структуре напоминает резину и создана из эластичных материалов, которые используются в контактных линзах. Назначение у такого экрана может быть самым разнообразным, начиная от смартфонов заканчивая одеждой и покрытием для мебели. 

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LG Display работает над проектом с 2020 года в сотрудничестве с 20 южнокорейскими научно-исследовательскими институтами. Ожидается, что разработка завершится в 2024 году.
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Источник:
Zdnet
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