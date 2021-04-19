LG представляет серию OLED телевизоров C1 в пяти диагоналях – от 48 до 83 дюймов. Модели представлены в оттенке ванильный белый. Линейка 2021 года оснащается самоподсвечивающимися панелями, которые обеспечивают четкое и реалистичное изображение, а их дизайн дополнит любой интерьер.
OLED технология дисплея имеет огромное значение для качества изображения. В ней используются миллионы самоподсвечивающихся пикселей, способных воспроизводить глубокий черный цвет и обеспечивать точную цветопередачу. Таким образом они наиболее комфортнее для глаз при длительном просмотре. Помимо этого, Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук.
В основе каждого телевизора LG OLED лежит процессор α9 IV поколения 4K на основе искусственного интеллекта — чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически. Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. А новая функция определения типа сцены позволяет проанализировать тип сцены и соответствующим образом улучшить качество изображения. Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения. Новая функция автоматической регулировки уровня громкости поддерживает громкость голоса в разных типах контента.
Режим FILMMAKER MODE отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.
Телевизоры LG OLED отлично подходят для видеоигр благодаря новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в новинках поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync Premium. LG также объединила свои усилия с Microsoft, чтобы раскрыть потенциал игр нового поколения и стать официальным партнером консоли Xbox Series X|S. Пользователи также могут переключаться между технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые сделают игры более четкими и плавными, снизят задержки и разрывы.
Также OLED телевизор LG может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ. Вы можете выбрать нужную для себя технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана.
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