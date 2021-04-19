





LG представляет серию OLED телевизоров C1 в пяти диагоналях – от 48 до 83 дюймов. Модели представлены в оттенке ванильный белый. Линейка 2021 года оснащается самоподсвечивающимися панелями, которые обеспечивают четкое и реалистичное изображение, а их дизайн дополнит любой интерьер.OLED технология дисплея имеет огромное значение для качества изображения. В ней используются миллионы самоподсвечивающихся пикселей, способных воспроизводить глубокий черный цвет и обеспечивать точную цветопередачу. Таким образом они наиболее комфортнее для глаз при длительном просмотре. Помимо этого, Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук.В основе каждого телевизора LG OLED лежит процессор α9 IV поколения 4K на основе искусственного интеллекта — чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически. Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. А новая функция определения типа сцены позволяет проанализировать тип сцены и соответствующим образом улучшить качество изображения. Благодаря обучению на базе свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения. Новая функция автоматической регулировки уровня громкости поддерживает громкость голоса в разных типах контента.Режим FILMMAKER MODE отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.Телевизоры LG OLED отлично подходят для видеоигр благодаря новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в новинках поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync Premium. LG также объединила свои усилия с Microsoft, чтобы раскрыть потенциал игр нового поколения и стать официальным партнером консоли Xbox Series X|S. Пользователи также могут переключаться между технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые сделают игры более четкими и плавными, снизят задержки и разрывы.Также OLED телевизор LG может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ. Вы можете выбрать нужную для себя технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана.