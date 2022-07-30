LG Телевизоры

LG привезет в Россию новые телевизоры серии Nano Cell

Артем
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LG выпустит на российский рынок три новые модели телевизоров из серии Nano Cell 2022. Новинки поступят в продажу в ближайшее время.

Одной из ключевых особенностей серии Nano Cell является реалистичная цветопередача в качестве Real 4K. За обработку картинки отвечает умный процессор A5 Gen5 4K и фирменная операционная система WebOS с поддержкой умного дома ThinQ AI. Кроме того, процессор обеспечивает естественную глубину объектов на переднем и заднем планах и делает цвета «невероятно яркими». Также LG A5 Gen5 обеспечивает телевизоры 2-канальным звуком с возможностью преобразования до виртуального 5.1.2-канального окружения.

Модели будут доступны в различных диагоналях экрана. Телевизоры серии NANO769QA доступны в оттенке «Синяя сажа» и диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов. Серия NANO776QA появятся в цвете «Серый туман» с аналогичными размерами. NANO756QA дополнена двумя моделями с диагональю 75 и 86 дюймов для более просторного интерьера.
Все устройства имеют голосовое управление при помощи пульта Magic Remote. Новинки уже доступны на официальном сайте LG и в ближайшее время поступят на российский рынок. На данный момент цены не объявлены.
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Источник:
LG
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