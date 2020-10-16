Компания Apple задала новый тренд, отказавшись прикладывать бесплатные аксессуары к своим смартфонам. Новой моде теперь следуют другие производители, и в числе первых оказалась LG.
Как сообщило индийское подразделение LG, к смартфону LG G8X, который скоро начнёт продаваться со скидкой в интернет-магазине Flipkart, не будет прилагаться зарядный адаптер. Приобрести его можно будет отдельно. LG просит покупателей не удивляться отсутствию привычного аксессуара и подчёркивает, что «недокомплектованный» смартфон будет оригинальным и новым, а не бывшим в употреблении или восстановленным.
Не исключено, что вслед за LG примеру Apple последуют и другие производители смартфонов. Впрочем, некоторые из них используют вызвавший критику шаг Apple в своих маркетинговых кампаниях и запускают рекламу, в которой подчёркивается наличие зарядников и наушников в стандартной комплектации смартфонов.
Своё решение отказаться от комплектного зарядного устройства и наушников компания Apple объяснила заботой об экологии. По её подсчётам, такой шаг позволит уменьшить выбросы углекислоты на два миллиона тонн в год, что эквивалентно исчезновению с дорог 450 тысяч автомобилей. Apple уберёт эти аксессуары не только из новых моделей iPhone, но также из прошлогодних, которые всё ещё продолжаются производиться.
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