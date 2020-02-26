



Компания LG представила новый смартфон. Он называется V60 ThinQ 5G и представляет из себя довольно экспериментальное устройство.



В V60 ThinQ 5G используется процессор Qualcomm Snapdragon 865 два (!) экрана P-OLED — каждый диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2460×1080 пикселей. Этот смартфон можно использовать и с одним экраном — второй добавляется, если надеть специальный чехол с дополнительной матрицей. На этих экранах можно запускать два разные приложения или одно (в случае с Instagram, например, слева может быть лента фотографий и видео, а справа переписка в Direct). В каждом экране сделан вырез, но лишь в одном расположена фронтальная камера, в другом он лишь для симметрии.







У V60 ThinQ 5G топовая начинка: 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом для карты microSD, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4.0+ и беспроводной зарядки и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а основная камера тройная (64 + 13 Мп + сенсор глубины).



V60 ThinQ 5G поддерживает работу с сетями связи пятого поколения и будет продаваться в США у операторов связи. Смартфон оценен в 1000 долларов, продажи начнутся в конце марта.







