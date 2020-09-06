В скором времени LG покажет новую модель смартфона под названием Wing. Его презентация запланирована на 14 сентября, а стоимость составит ориентировочно 1000 долларов США.
LG Wing — экспериментальный смартфон с двумя экранами и крайне необычной конструкцией. Вспомогательный экран размещается за основным, и при повороте в верхней части открывается доступ к фронтальной камере, а внизу (или сбоку, смотря как разместить смартфон) появляется дополнительное визуальное пространство — например, для клавиатуры, мессенджера, музыкального плеера или других приложений.
Официальный тизер нового смартфона LG Wing:
Компания LG заявила, что эта модель станет первопроходцем проекта Explorer, в рамках которого она планирует выпускать смартфоны и другие устройства со смелыми дизайнерскими и технологическими решениями. Цель запуска этого проекта — попытка уделить внимание постоянно меняющимся потребностям современных потребителей и бросить вызов установленным нормам.
По слухам, диагональ основного экрана LG Wing — 6,8 дюйма, а вспомогательный экран квадрат диагональю 4 дюйма.
Один из вариантов использования сразу двух экранов:
Стоит отметить, что LG и раньше выпускала смартфоны с довольно смелыми инновациями: в LG G5 реализована модульная система, в G8 Thinq — систему управления жестами, в V10 — дополнительный дисплей над основным, а линейкой V ThinQ компания продвигается идею со вторым экраном в чехле. Кроме того, у компании был смартфон G Flex с изогнутым экраном и задней крышкой из материала, который сам залечивает на себе неглубокие царапины.
С одной стороны, инновации LG на рынке смартфонов по большей части остались незамеченными, и дизайн LG Wing с большой долей вероятности, ждёт такая же участь. А с другой — смелые эксперименты можно только приветствовать, вдруг LG действительно найдёт что-то, что определит развитие рынка на ближайшие годы.
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