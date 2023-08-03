LG выпустила 97-дюймовый беспроводной телевизор
Александр Кузнецов —
Компания LG анонсировала международные продажи телевизора Signature OLED M с 97-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K. Его отличительная особенность заключается в отсутствии разъёмов и проводов для подключения источников изображения.
К телевизору подведён только кабель для подключения к розетке. Несмотря на это, к нему всё же можно подключать другие устройства (например, консоль или компьютер). В комплектацию входит приставка Zero Connect Box со встроенным Blu-ray-проигрывателем, USB-портами, HDMI-входами, LAN-разъёмом и Bluetooth-модулем. Она передаёт изображение на телевизор по беспроводному соединению со скоростью, которая в три раза выше, чем у Wi-Fi 6E. Поддерживается разрешение вплоть до 4K с частотой обновления до 120 кадров в секунду. Также обеспечена поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. По замыслу LG, обладатели Signature OLED M лишены возни с проводным подключением к телевизору — не нужно заниматься кабель-менеджментом или замуровывать кабели в стену.
В пересчёте на российскую валюту Signature OLED M стоит около 3,5 миллионов рублей. Он уже продаётся в родной для LG Южной Корее, а осенью поступит в продажу в других странах (США, Великобритании и государствах Евросоюза). В будущем появятся более доступные модели Signature OLED evo M с экранами диагональю 83 дюйма и 77 дюймов.
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