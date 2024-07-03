LG выпустила беспроводные смарт-телевизоры OLED evo M4 с блоком Zero Cable Tech

Фархад
LG OLED M4

Компания LG представила новую серию флагманских телевизоров LG OLED evo M4, главная особенность которых заключается в беспроводном ресивере Zero Connect Box.

Все кабели от консолей и других устройств подключаются к базе Zero Connect Box. Блок передаёт 4K-видео и объёмный звук по беспроводной сети на OLED-экран. Смарт-ТВ оснащены процессорами AI Alpha (α) 11-го поколения и OLED-дисплеями с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Они поддерживают Dolby Vision и HDR, а для геймеров предусмотрена совместимость с VRR, ALLM, FreeSync и G-Sync.

LG OLED M4

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LG OLED evo M4 работают на платформе LG webOS 24. Также новинки получили аудиосистему на 60 Вт с Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.1. В блок вынесены порты 3x HDMI, 2x USB, SPDIF и Ethernet.

Новые смарт-телевизоры LG OLED evo M4 доступны в некоторых странах по следующим ценам:
  • 65 дюймов — $5757;
  • 77 дюймов — $11 517;
  • 83 дюйма — $14 077;
  • 97 дюймов — $38 398.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

tellurian
+1507
tellurian
Для чего передавать высокоскоростные интерфейсы по воздуху? Потери будут. В чём смысл?
2 часа назад в 17:41
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Фархад Усманов
+104
Фархад Усманов tellurian
Ну кто-то же должен рискнуть, а позже появятся нормальные гаджеты с передачей без потерь.
2 часа назад в 17:53
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+928
Paspartu tellurian
Хотя бы для того, чтобы по стене не было проводов, от тв на стене к тумбе.
Это если ремонт уже сделан неправильно.
48 минут назад
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