LG выпустила беспроводные смарт-телевизоры OLED evo M4 с блоком Zero Cable Tech

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65 дюймов — $5757;

77 дюймов — $11 517;

83 дюйма — $14 077;

97 дюймов — $38 398.

Компания LG представила новую серию флагманских телевизоров LG OLED evo M4, главная особенность которых заключается в беспроводном ресивере Zero Connect Box.Все кабели от консолей и других устройств подключаются к базе Zero Connect Box. Блок передаёт 4K-видео и объёмный звук по беспроводной сети на OLED-экран. Смарт-ТВ оснащены процессорами AI Alpha (α) 11-го поколения и OLED-дисплеями с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Они поддерживают Dolby Vision и HDR, а для геймеров предусмотрена совместимость с VRR, ALLM, FreeSync и G-Sync.LG OLED evo M4 работают на платформе LG webOS 24. Также новинки получили аудиосистему на 60 Вт с Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.1. В блок вынесены порты 3x HDMI, 2x USB, SPDIF и Ethernet.Новые смарт-телевизоры LG OLED evo M4 доступны в некоторых странах по следующим ценам: