Личный опыт: как я с iPhone на Samsung переходил

Содержание:

Цель эксперимента

Стоп, как можно сравнивать iPhone 14 с Galaxy S26?

Первое знакомство и немного иллюзий

С iOS на One UI: больно только поначалу

One more thing...

Что в итоге?

После пяти лет дружбы с iOS переставил симку в базовый Samsung Galaxy S26. Перекинул все приложения, фотки, контакты, отложил свой iPhone 14 и больше месяца гонял с андроидом. И да, мне его дали на тест, что не стало поводом петь оды южнокорейскому бренду. Без душных цифр и характеристик, но предельно честно рассказываю, есть ли жизнь по ту сторону «яблока» и стоит ли ее бояться.Сразу обозначу: мои отношения со смартфонами всегда были прагматичны — пользуюсь тем, что удобно, к чему привык. Я не обкладывался эйрподсами и маками ради единения с экосистемой и не стоял в первых рядах за осенними нововведениями купертиновцев. Более того, мое технопрошлое связано с андроид-смартфонами больше, чем с iOS. Пять лет назад мне выдалась возможность сравнить системы, я этим воспользовался и остался насовсем. Говорят, что пути назад нет, поэтому эксперимента ради я на месяцок мигрировал с iPhone 14 на базовый S26.Очень просто! Это не обзор конкретного устройства, а скорее впечатления от смены операционной системы. Для контекста: в свое время я пересел с «яблочной двенашки» на iPhone 14 и не почувствовал ничего. Вертел в руках и другие поколения, вплоть до последнего (у жены iPhone 17), но ни разу не возникло желания обновиться — столь минимальной была разница в апдейтах. И те, кто по осени заносил Куку денежку за базовую модель, вряд ли могут похвастаться ярко выраженным ВАУ-эффектом от ежегодной покупки. Именно поэтому пятилетний разрыв между айфонами для меня релевантен. В исключения можно вписать, что «семнашка» наконец созрела до 120 Гц к 2026 году. Тут владельцы даже бюджетных андроидов могут свысока улыбаться, глядя на старания купертиновцев по части экранов. Туда же справедливо будет вписать камеру, но о моем отношении к мобильному фото я расскажу отдельно.Чем при запуске удивил Galaxy S26 — именно дисплей. Первая мысль: «такой он плавный, шустрый, яркий, прям кайф». Чтобы не дать себя обмануть эффектом новизны, чуть позже сравнил экраны четырнадцатого и семнадцатого айфонов. Впечатления от последнего: «новый чуть быстрее... ну, ОК». На этом этапе Samsung прям зацепил. Даже мелькнула мысль обзавестись таким на постоянку, если выпадет случай.Важный для меня пунктик — компактность. Я на дух не переношу «лопаты», и частично поэтому по сей день сижу с «яблоком» в руках. И габаритами Galaxy S26 поставил второй плюсик себе в карму, провернув со мной какой-то странный фокус.Полный уверенности, что Galaxy S26 меньше моего повседневного девайса, причем намного, я забыл, что айфон у меня в чехле. Несправедливость была пофикшена, но мало на что повлияла. Самсунг приятнее держать в руках: он легче, но не ощущается пушинкой; пальцем легко достать до противоположной грани. Однако прямое сравнение удивило — оба устройства практически одинаковы. Более того, «эска» выше и капельку шире. По сборке оба смартфона одинаково хороши. Тактильность — это вкусовщина, мне больше по душе матовое покрытие, но чехол делит данный аспект на ноль.Тут как с переездом на новую квартиру: выбрал, осмотрелся и обживаешься. И вроде все устраивает, а порой заденешь мизинцем левой ноги о дверной косяк. Больно! Но проходит время, и уже на автомате обруливаешь коварные углы. Зато есть место, куда поставить просторный шкаф или рабочий стол.Я всегда считал, что смена «осей» — дело привычки. Ругался при переходе на iOS, а тестируя Android, не понимал, как этим можно пользоваться. Более того, у каждого бренда свои фишки, в этом суть маркетинга. Одинаковой функциональности нет и не будет, иначе все смартфоны станут на одно лицо.Пожалуй, One UI — лучший костюмчик, который примерял на себе зеленый дроид. В своих последних итерациях оболочка обрела широкие возможности кастомизации. Буквально можно собрать свою тему с живыми обоями, шрифтами, расцветкой. Тут iOS по части визуального пиршества и рядом не стояла. Интерфейс вместительный, но при этом не перегруженный. При всей моей любви к лаконичности, яблочная ОС уже кажется скучной и ограниченной строгостью купертиновцев. При этом работает все очень быстро и плавно. Особенно это заметно в фирменном браузере от Samsung — он просто летает. На его фоне Safari — как грустный взгляд ослика вслед уходящему за горизонт электрокарy.Впрочем, в идеальной работе оболочки и софта стоит сказать спасибо как хорошей оптимизации, так и процессору. Смартфон выпускается с разными версиями чипов: Samsung Exynos 2600 или Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, зависит от страны производства. Полагаю, чипы сохраняют паритет между собой, а если отличия и есть, то вряд ли в слепом тесте разница будет заметна. За все время использования даже малейшего намека на микрофризы со мной не случилось. При том, что я напрочь забыл о излюбленной Android-пользователями традиции — закрывать фоновые приложения.Не сильно разделяю хайп вокруг ИИ, тем не менее у корейцев он не просто есть, а один из топовых. Бесплатный и работает в России без ритуальных танцев, пока Apple только начала раскачиваться в этой сфере.Еще один не самый важный для меня пункт — камера. Я не фанат мобильного фото или постоянного наполнения соцсетей снимками еды и себя любимого. Многие любят считать мегапиксели, сравнивать детализацию листвы и спорить, у кого лучше цветокор, — я этим не занимаюсь. Да и оба этих устройства не претендуют на звание камерофонов, поскольку сегмент начальный. А еще напомню: прежде чем селфи попадет на страничку профиля, его качество пожмут алгоритмы соцсетей, а фильтры-украшалки подрихтуют.Тем не менее, фоточки на Galaxy S26 получаются хорошие.Между тем, в iOS есть то, от чего мне отказаться сложно. У Samsung хорошая разблокировка по лицу, но тягаться с FaceID она все же не может. Мой iPhone 14 всегда лежит по левую руку на столе, причем неблизко. Приходит сообщение, и достаточно отвести взгляд, чтобы не тыкать пальцем по экрану для ввода пароля. В 90% случаев работает безотказно.Вибрация у Apple меня не перестает удивлять даже спустя многие годы. Ее услышишь, даже если гаджет в другой комнате завален подушками, — это чистая магия. С Galaxy S26 я пропускал звонки, когда он лежал в кармане. Наконец, возможность плавно перемещать курсор по экрану, словно управляешь тачпадом, вызывает натуральное привыкание. В Android есть его аналог, но его эффективность оставляет желать лучшего.Тоже самое касается звука. У Galaxy S26 он качественный, объемный, громкий, с поддержкой Dolby Atmos, придираться к нему вовсе не хочется. Но как в свое время iPhone захватил мое сердце и уши, так и остается по сей день эталоном по части аудио в смартфонах.Если подходить с оптимизмом, то и у One UI, и в iOS есть свои сильные и слабые стороны — это факт. Но как говаривал Тим Кук...Давно не новость, что пользователи из России получают практически урезанную версию iOS. Мы научились жить без оплаты смартфоном и привязки карт, Apple Intelligence прошла мимо, исчезла оплата через мобильных операторов. Все это мы пережили и приняли. Другой вопрос, когда в один момент можно остаться без жизненно важных сервисов. С одной стороны — российские блокировки, с другой — санкции ЕС. Кто виноват — вопрос третий, сейчас не об этом.App Store прижимают — страдают пользователи. И не факт, что исчезновение банковских приложений будет конечной точкой. Ограничения могут наложить и на маркетплейсы, и на соцсети. Восстанавливать доступ к ним возьмется не каждый, и не каждый с этим справится. Попробуйте рассказать на расстоянии своей бабушке, как установить «Сбер» через iMazing. В этом контексте Android-платформа получает фору по доступности. Google тоже лютует в отношении российских пользователей, но тут изгнанный софт проще установить.За примером далеко ходить не надо. Я установил бету iOS 27 — приложение «Сбербанка» слетело. Теперь я понятия не имею, сколько у меня средств на карте и как сделать перевод. В поездке меня выручил тестовый Galaxy S26 и быстрый визит на сайт банка, откуда apk-файл был загружен за несколько секунд.Samsung и Apple — два крупнейших бренда смартфонов с разной философией и высоким уровнем подхода к качеству своих продуктов. Однако последний становится все менее целесообразным для российского пользователя. Я сейчас не призываю бежать на вторичку сдавать айфоны, но если это придется сделать, то лично моим выбором будет что-то из серии Galaxy.Миграция на One UI не оказалась столь болезненной, как я воображал. Оболочка очень приятная, быстрая, продуманная, многофункциональная. Я получил искреннее удовольствие от общения с ней, пусть и в первые пару дней испытывал закономерное отрицание. Так есть ли жизнь вне «яблока»? Мой ответ — есть, да еще какая. Просто иногда надо выйти за рамки собственных привязанностей и позволить себе попробовать что-то новое.