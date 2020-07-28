Pro X Lightspeed
Logitech анонсировала беспроводную версию своей игровой гарнитуры Pro X 2019 под названием Pro X Lightspeed. Она почти полностью идентична проводной версии с таким же дизайном, но некоторыми отличиями. Для зарядки используется порт USB-C.

Беспроводная связь осуществляется через беспроводной USB-ресивер 2,4 ГГц. По словам Logitech, гарнитура сохраняет подключение на расстоянии до 13 метров, а задержка сигнала менее 1 мс. Как и проводная версия, Pro X Lightspeed содержит комплект сменных амбушюр.

Pro X Lightspeed

Помимо этого, новинка получила специальную кнопку отключения микрофона, а также ручку регулировки громкости рядом со съемным микрофоном. Проводная версия также поддерживает эти функции, но пульт управления ими размещен на кабеле. Сообщается о наличии поддержки стандарт DTS Headphone X 2.0 c симуляцией объёмного звука 7.1.

Стоимость — единственное, что может отпугнуть. Цена новинки составляет 200 долларов. О запуске продаж в России Logitech объявит позднее.


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Источник:

The Verge The Verge

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