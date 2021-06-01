Внешность







Эргономика

Контроллер Craft

Logi Options

Автономность

Итог







Клавиатура — аксессуар весьма специфический, который подбирается исходя из потребностей. Для игр пользователи отдают предпочтения геймерским устройствам и механике. Для тех, кто много времени проводит за своим компьютером существуют специальные эргономичные решения. Поскольку я много работаю с текстом, то в определенный момент у меня возникла необходимость во внешней клавиатуре с собственной подсветкой, встроенным аккумулятором и в меру мягким ходом клавиш. Кажется я нашел то, что мне было нужно — ко мне на обзор попала Logitech Craft, о которой сейчас расскажу поподробнее.Клавиатура выполнена в темно-серых тонах с белой подсветкой. Внешний вид аксессуара сразу заявляет, что перед нами универсальное и профессиональное решение. Весь конструктив минималистичен, а это означает, что устройство отлично впишется в обстановку любого рабочего стола и не будет отвлекать бестолковыми элементами вроде RGB.В основе Logitech Craft алюминиевая рама, позволяющая клавиатуре уверенно размещаться на поверхности. В плане сборке устройство не вызывает нареканий, все элементы превосходно подогнаны друг к другом. В целом аксессуар вызывает приятные ощущения монолитной конструкции.Клавиши изготовлены в квадратном форм-факторе со скругленными краями. Помимо этого, в каждой кнопке присутствуют сферические углубления. Благодаря этому решению пальцы даже во время скоростного набора очень четко попадают в клавиши. Таким образом повышается эффективность и скорость работы.Logitech Craft — универсальное решение. Она отлично подойдет к компьютерам на macOS и Windows. Все необходимые символы нанесены. Ряд функциональных клавиш дублирует кнопки быстрого доступа и управления элементами интерфейса операционной системы Apple.Над клавишами с функциями Insert, Home и Page Up расположены три кнопки переключения между устройствами. Таким образом клавиатура может быть одновременно подключена к трем разным гаджетам, например, к ПК, ноутбуку и планшету. Также стоит отметить, что Logitech Craft оснащается полноценным цифровым блоком. Подключается аксессуар по Bluetooth или с помощью комплектного ресивера.В левом верхнем углу клавиатуры расположено весьма заметное колёсико Craft. Это умный контроллер, распознающий нажатия и вращения, он предлагает различную функциональность в зависимости от контекста. А еще этот элемент полностью настраиваемый. Делается это с помощью специального приложения Logi Optioins.К примеру, вращая колёсико в открытом браузере, можно переключаться между вкладками. В Spotify с его помощью регулировать громкость или перематывать трек.Функциональность Logitech Craft максимально раскрывается с помощью фирменного приложения Logi Options. Утилита позволяет переназначать различные функции на ряд функциональных клавиш, а также на четыре дополнительные кнопки над цифровым блоком.Помимо этого, в Logi Options можно настраивать базовую и дополнительную функциональность для колёсика Craft. У меня по нажатию открывается центр уведомлений, вращение регулирует системный уровень громкости, а если с помощью одновременного нажатия и вращения можно поменять яркость монитора.Буквально из коробки контроллер Craft с помощью утилиты Logi Options поддерживается в браузерах Google Chrome и Safari, пакете Microsoft Office, Spotify, а также в приложениях от Adobe. На самом деле это не полный список софта, контроллер подхватывается и другими программами и элементами интерфейса операционной системы.Logitech Craft оснащена регулируемой подсветкой, которую можно настраивать в зависимости от времени суток. Освещение включается и отключается автоматически, чтобы избежать лишнего расхода заряда аккумулятора.На торце справа расположен порт USB-C для зарядки. Во время подзаряда клавиатуру можно продолжать использовать. По моим подсчетам при интенсивной работе автономности хватает приблизительно на 10 дней. Стоит отметить, что этот показатель будет зависеть от индивидуальных сценариев.Стоимость Logitech Craft составляет 13 999 рублей. По удобству она значительно превосходит Apple Magic Keyboard с ценником 12 590 р. На стороне первой наиболее удобная и эргономичная форма клавиш, подсветка, а также контроллер, повышающий скорость и эффективность навигации по различным программам.Logitech Craft — это профессиональный инструмент для работы с текстом и в контентных редакторах. Тем, кто в поисках аксессуара для игр, рекомендую обратить внимание на другие модели компании.