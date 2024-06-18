Logitech выпустила новую ультратонкую клавиатуру Keys-To-Go 2. Она просто создана для iPad

Фархад
Logi

Компания Logitech анонсировала неожиданное обновление популярной клавиатуры Keys-To-Go, вышедшей 10 лет назад. Новинка под названием Keys-To-Go 2 может похвастаться новым дизайном, обновленными функциями и экологически чистым корпусом.

Logi

Keys-To-Go 2 получила полностью пластиковый корпус вместо тонкой тканевой клавиатуры. Она состоит из двух частей, а верхняя крышка откидывается назад, превращаясь в подставку. В 36% конструкции используется переработанный пластик.

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Толщина клавиатуры составляет 4,57 мм в самом тонком месте и 8,77 мм в самом толстом в закрытом состоянии. Питается девайс от батареек в форме таблеток, которые прослужат до 36 месяцев. Кроме того, производитель предусмотрел быстрое переключение между несколькими устройствами и совместимость с приложением Logi Options+.

Logi

Logitech Keys-To-Go 2 уже доступна в нескольких цветах по цене $79,99.
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Источник:
9to5
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