Logitech выпустила «умную» веб-камеру с нейросетью

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С ее помощью MX Brio улучшает качество изображения, а специальный режим покажет, что находится у вас на столе.Главной фишкой MX Brio в наличие алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросеть улучшает изображение в несколько этапов: фокусируется на положении лица в кадре, настраивает экспозицию и баланс белого цвета. Изменить настройки можно самостоятельно через приложение Logitech.В основе крепления используется шарнир. Камера крепится на верхней части ноутбука или монитора и может наклоняться для съемки рабочего стола, что может быть полезно для демонстрации чертежей или распаковок. При этом изображение автоматически переворачивается. Также устройство можно подружить со штативом.Новинка получила 8,5 МП сенсор, площадью на 70% больше, чем у датчика предыдущей флагманской камеры Logitech Brio 4K. Подключается вебка при помощи кабеля USB-C.Для самых мнительных, объектив можно закрыть шторкой. Гаджет крепится на мониторе или ноутбуке с помощью зажима с шарниром. Он позволяет наклонить устройство и запечатлеть клавиатуру или стол, в таком случае изображение автоматически переворачивается. При необходимости зажим можно снять, чтобы подсоединить штатив. Камера подключается к компьютеру с помощью съемного кабеля USB-C.Logitech MX Brio уже доступна в трех цветах: серебристом, сером, и черном. Цена — $199 (~18 тыс руб).