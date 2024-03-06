Logitech выпустила «умную» веб-камеру с нейросетью

Артем
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С ее помощью MX Brio улучшает качество изображения, а специальный режим покажет, что находится у вас на столе.

Главной фишкой MX Brio в наличие алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросеть улучшает изображение в несколько этапов: фокусируется на положении лица в кадре, настраивает экспозицию и баланс белого цвета. Изменить настройки можно самостоятельно через приложение Logitech.

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В основе крепления используется шарнир. Камера крепится на верхней части ноутбука или монитора и может наклоняться для съемки рабочего стола, что может быть полезно для демонстрации чертежей или распаковок. При этом изображение автоматически переворачивается. Также устройство можно подружить со штативом.

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Новинка получила 8,5 МП сенсор, площадью на 70% больше, чем у датчика предыдущей флагманской камеры Logitech Brio 4K. Подключается вебка при помощи кабеля USB-C.

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Для самых мнительных, объектив можно закрыть шторкой. Гаджет крепится на мониторе или ноутбуке с помощью зажима с шарниром. Он позволяет наклонить устройство и запечатлеть клавиатуру или стол, в таком случае изображение автоматически переворачивается. При необходимости зажим можно снять, чтобы подсоединить штатив. Камера подключается к компьютеру с помощью съемного кабеля USB-C.


Logitech MX Brio уже доступна в трех цветах: серебристом, сером, и черном. Цена — $199 (~18 тыс руб).
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Источник:
The Verge
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