Лучшие беспроводные наушники 2025 года

Собрали для вас топ самых актуальных TWS-наушников за первое полугодие.
• Доступные — до 6000 руб;
• Среднеценовые — от 6000 до 12 000 руб;
• Флагманские — от 12 000 руб и выше.
Каждая модель сопровождается кратким описанием и техническими характеристиками. Так вам будет проще понять, чего ждать от устройства — например, сравнить автономность, подобрать совместимость кодеков или степень влагозащиты. Но не стоит забывать, что звук — вещь субъективная. Если у вас есть возможность оценить звучание перед покупкой, то воспользоваться ею будет наилучшим из вариантов.
Содержание:Доступные TWS-наушники
• TECNO FreeHear1
• MoonDrop Moca
• CMF Buds Pro 2
• Lyambda LTW9
• Commo OST Earbuds
Среднеценовые TWS-наушники
• Huawei FreeArc
• Anker Soundcore Liberty 4 Pro
• MoonDrop Ultrasonic
• Anker Soundcore Sport X20
• Xiaomi Redmi Buds 6 Pro
Флагманские TWS-наушники
• Technics EAH-AZ40M2
• Huawei Freebuds Pro 4
• Final Audio ZE8000
• Bowers & Wilkins Pi6
TECNO FreeHear1
TECNO FreeHear 1 — инновационные наушники полуоткрытого типа в стильном С-образном дизайне. Легкая конструкция с эффектом памяти формы удобно фиксируется и почти не ощущается на ушах. Мощные 11 мм динамики, технология DirectSound и настраиваемый эквалайзер в приложении обеспечивают чистый, насыщенный звук. ИИ-шумоподавление выделяет ваш голос при звонках даже в шумной обстановке. До 28 часов работы с кейсом, сенсорное управление, игровой режим и защита IPX4 делают их идеальными для повседневного использования.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 5 ч на одном заряде, до 20 ч с кейсом
• Шумоподавление: нет
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC
• Bluetooth: 5.4
• Защита: IPX4
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MoonDrop Moca
MoonDrop Moca — стильные TWS-наушники с титаново-керамической диафрагмой драйвера, обеспечивающей чистый и детализированный звук. Гибридная система шумоподавления эффективно снижает фоновый шум, а режим прозрачности сохраняет контакт с окружающим миром. Поддержка кодека LC3 и Bluetooth 5.4 гарантируют стабильную передачу и экономию заряда. Игровой режим с задержкой менее 55 мс, пять басовых пресетов и удобное сенсорное управление делают Moca универсальными как для развлечений, так и для общения.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 6 ч на одном заряде, до 15 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, LC3
• Bluetooth: 5.4
• Защита: не заявлена
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CMF Buds Pro 2
CMF Buds Pro 2 — это TWS-наушники с уникальной функцией управления через вращающийся джойстик на кейсе и встроенным ChatGPT. Сдвоенные динамики с титановым покрытием обеспечивают мощные басы и прозрачные «высокие» в связке с форматом LDAC и поддержкой Hi-Res Audio. Активное шумоподавление до 50 дБ, 6 микрофонов и технология Clear Voice 2.0 обеспечивают отличную слышимость даже в шумном транспорте. А степень защиты IP55 и режим Spatial Audio делают эти наушники универсальным решением для ценителей надежности и звука.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 40 кГц
• Время воспроизведения: до 8 ч на одном заряде, до 24 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, LDAC
• Bluetooth: 5.3
• Защита: IP55
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Lyambda LTW9
Корпус Lyambda LTW9 выполнен из цинкового сплава, что защитит устройство при падении. Насыщенный и мощный звук обеспечивают 13 мм, а с версией Bluetooth 5.3 о потери сигнала можно забыть. Время работы до 20 часов с кейсом, сенсорное управление, поддержка голосовых помощников, защита по стандарту IPX4 делает эту модель отличным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 50 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 5 ч на одном заряде, до 20 ч с кейсом
• Шумоподавление: нет
• Мультиподключение: нет
• Кодеки: SBC, AAC
• Bluetooth: 5.3
• Защита: IPX4
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Commo OST Earbuds
Минималистичные Commo OST Earphones от Яндекс Фабрики способны выдавать достойное звучание, а «шумодав» с режимом прозрачности контролировать все, что происходит за пределами музыки. Также к плюсам стоит отнести надежное соединение, быстрое подключение к устройствам и наличие беспроводной зарядки. Время работы достигает 32 часов.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 6 ч на одном заряде, до 32 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: не заявлено
• Кодеки: SBC, AAC
• Bluetooth: 5.4
• Защита: IPX4
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Huawei FreeArc
Спортивные HUAWEI FreeArc созданы для активных фанатов звука. Силиконовые дужки обеспечивают надежную посадку. Двойной микрофон с интеллектуальным ANC на базе ИИ справляется с шумом легкого ветра, позволяя собеседнику отчетливо слышать ваш голос. Мощный 17×12 мм драйвер создает насыщенное объемное звучание, а эквалайзер с четырьмя пресетами и ручной настройкой позволяет настроить звук под себя. А игровой режим с низкой задержкой звука пригодиться любителям погонять в мобильные игры в перерыве между тренировками.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 7 ч на одном заряде, до 28 ч с кейсом
• Шумоподавление: нет
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC
• Bluetooth: 5.2
• Защита: IP57
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Anker Soundcore Liberty 4 Pro
Liberty 4 Pro — это TWS-наушники с объемным звучанием и отслеживанием движения головы. 10,5-мм динамик и титановый твитер делают гаджет одним из самых привлекательных выборов в среднем сегменте. Адаптивное шумоподавление ANC 3.0 с 7 датчиками, включая барометрический, подстраивается под окружение — даже если вы находитесь на борту самолета. Сенсорное управление и дисплей на кейсе позволяют точно настраивать параметры звука в реальном времени. Модель дополняют 40 часов автономной работы, быстрая и беспроводная зарядка, а также защита от влаги IPX5.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 14 Гц ~ 40 кГц
• Время воспроизведения: до 10 ч на одном заряде, до 40 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC
• Bluetooth: 5.4
• Защита: IPX5
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MoonDrop Ultrasonic
Moondrop Ultrasonic — двухдрайверные TWS-наушники Hi-Fi-класса с гибридной архитектурой: арматурный драйвер FRA из литий-магниевого сплава и 13-мм динамик с сапфировой диафрагмой обеспечивают выдающуюся детализацию и широту сцены, а поддержка LDAC и LC3 позволяет насладиться звуком без потерь. Активное шумоподавление, режим прозрачности, игровой режим с задержкой 55 мс и автономность до 24 часов станут аудиофилу настоящим подарком.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 6 ч на одном заряде, до 18 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, LDAC, LC3
• Bluetooth: 5.4
• Защита: нет
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Anker Soundcore Sport X20
Еще одна спортивная модель. На этот раз с регулируемыми дужками и полной защитой от влаги и пыли по стандарту IP68. Адаптивное шумоподавление и технология BassUp на 11-мм драйверах обеспечивают мощный и чистый звук даже в шумных залах. Soundcore Sport X20 — удобство и надежность для любых тренировок.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 12 ч на одном заряде, до 48 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC
• Bluetooth: 5.3
• Защита: IP68
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Xiaomi Redmi Buds 6 Pro
Redmi Buds 6 Pro — наушники для тех, кто хочет слышать каждый бит. Три коаксиальных драйвера (11 мм + два 6,7 мм твитера) и поддержка LDAC обеспечивают насыщенное Hi-Res-звучание. Адаптивный «шумодав» до 55 дБ, три микрофона, поддержка мультипоинт, Google Fast Pair и пространственного звучания — максимум технологий в легком корпусе. Высокий уровень втономности тоже завезли — 36 часов работы с кейсом.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 9 ч на одном заряде, до 36 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, LDAC
• Bluetooth: 5.3
• Защита: IP54
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Technics EAH-AZ40M2
Technics EAH-AZ40M2 — компактные TWS-наушники с фирменным звуком и Hi-Res поддержкой. 6-мм динамики, акустическая камера, гармонизатор и LDAC 24-бит/96 кГц обеспечивают широкую детализированную сцену без потери качества. Сюда же записываем активное шумоподавление, сопряжение с тремя устройствами, 18 часов работы с кейсом, защиту по стандарту IPX4 и получаем комфортную функциональность в каждой детали.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 40 кГц
• Время воспроизведения: до 5 ч на одном заряде, до 18 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, LDAC
• Bluetooth: 5.3
• Защита: IPX4
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Huawei Freebuds Pro 4
Флагманские FreeBuds Pro 4 с технологией HUAWEI SOUND, двумя излучателями (11 мм + твитер) и поддержкой Lossless-аудио (до 2,3 Мбит/с по L2HC 4.0). Адаптивный эквалайзер, шумоподавление до 52 дБ и интеллектуальные функции (включая управление движением головы) создают невероятное погружение в мир музыки. Приятный дизайн, стабильная связь, 33 часа работы, двойное подключение и амбушюры с эффектом памяти делают гаджет одним из лучших в нашей подборке.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 14 Гц ~ 48 кГц
• Время воспроизведения: до 6 ч на одном заряде, до 33 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, L2HC, LDAC
• Bluetooth: 5.2
• Защита: IP54
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Final Audio ZE8000
Final Audio ZE8000 — премиальные японские TWS-наушники со «звуком 8K», усилителями класса A/B и уникальными 13-мм драйверами f-CORE. Поддержка aptX Adaptive, технология Volume Step Optimizer и режимы ANC (включая подавление шума ветра и пропуск фоновых голосов) обеспечивают кристально чистый звук без каких-либо дополнительных настроек. Детализированное воспроизведение вокала и инструментов, настройка басов, частотный диапазон до 44 кГц, приложение Final Connect с PRO-эквалайзером и элегантный дизайн делают ZE8000 выбором для настоящих аудиофилов.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 44 кГц
• Время воспроизведения: до 5 ч на одном заряде, до 20 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: не заявлено
• Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive
• Bluetooth: 5.2
• Защита: IPX4
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Bowers & Wilkins Pi6
Bowers & Wilkins Pi6 — премиальные TWS-наушники оснащены мощным 24-битным DSP, интеллектуальной системой шумоподавления и тремя микрофонами. До 8 часов работы без подзарядки и продуманная эргономика дарят ультимативный комфорт и чистейший звук без всяких компромиссов.
Технические характеристики
• Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
• Время воспроизведения: до 8 ч на одном заряде, до 16 ч с кейсом
• Шумоподавление: есть
• Мультиподключение: есть
• Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive
• Bluetooth: 5.4
• Защита: IP54
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