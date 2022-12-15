Итоги года: лучшие беспроводные полноразмерные наушники 2022 года по версии iGuides

Близится завершение 2022 года, и мы продолжаем подводить рейтинговые итоги новейших наработок в индустрии электронных гаджетов. Предыдущие выпуски:

Нынешняя публикация — про полноразмерные беспроводные наушники, которые наша редакция сочла наиболее удачными и лучшими в этом году.Обновлённая модель удачной серии WH-1000 от компании Sony. У этих наушников узнаваемый дизайн (хотя и на любителя), удобная конструкция и надёжная сборка из качественных материалов. К недостаткам можно отнести разве только то, что они, в отличие от более ранних моделей, не складываются, то есть при перевозке будут занимать больше места. Эквализация звука возможна как в родном для них приложении Sony Headphones Connect, так и в сторонних приложениях. Поддерживаются различные кодеки (SBC, AAC, и LDAC — но не aptX), есть активный шумодав, зарядка через USB Type-C, а батареи хватает примерно на сутки беспрерывной работы.Наушники, которые сочетают в себе высокое качества звука и комфортную конструкцию. В них используются обновлённые 40-мм карбоновые драйверы, а чашечки и крепление оголовья выполнены из алюминия, а не пластика, что положительно сказалось на внешнем виде. Аккумулятор тоже не подвёл — 30 часов автономной работы на средней громкости наушников.Исключительные по качеству звучания эти наушники — музыка в них звучит насыщенно, детализированно и есть большой запас по громкости для тех, кто любит, чтобы акустика аж вибрировала на голове. С включенным шумодавом автономность составляет 56 часов, без него ещё больше, а это значит, что даже отъявленным меломанам придётся заряжать наушники очень редко.Quantum 910 — одна из топовых моделе беспроводных полноразмерных наушников JBL в этом году. Она обладает поддержкой эмуляции объёмного звучания, активным шумодавом, а благодаря подключению к компьютеру с помощью USB-адаптера обеспечивает крайне небольшую задержку и потому подойдёт геймерам. Геймерскую направленность выдаёт выносной микрофон и настраиваемая подсветка. В каждой чашке находится 50-мм динамический драйвер с поддержкой звука Hi-Res.Несколько лет назад компания Panasonic решила возродить легендарный бренд Technics и снова начала выпускать под ним звуковые устройства топового уровня. Наушники Technics EAH-A800 отличаются звуком с высокой детализацией и особым акцентированием на глубокий бас. Среди поддерживаемых кодеков есть LDAC, обеспечивающий передачу звука с минимальной потерей качества. Они почти не ощущаются на голове даже при длительном использовании, а с учётом того, что заряда хватает на 50 часов работы, их действительно можно долго не снимать с головы.

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