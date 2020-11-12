





Этот адаптер может заряжать сразу три устройства — смартфон, смарт-часы и чехол от беспроводных наушников. Он разработан специально для гаджетов Apple и представляет собой сильно упрощенный аналог так и не вышедшей зарядки AirPower. Максимальная выходная мощность для смартфона — 15 Вт в зависимости от модели, для часов — 2,5 Вт, для кейса наушников — 5 Вт. Выпускается в белом и чёрном цвете, версия с индикацией двумя светодиодами подешевле, а чуть дороже продаётся вариант со светящейся линией по периметру корпуса.



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Эта зарядка ещё более навороченная, от неё могут питаться сразу четыре устройства Apple — два смартфона, смарт-часы и кейс наушников. Правда, только три заряжаются от катушек индуктивности, а кейс придётся насаживать на разъём Lightning.

Этот адаптер может заряжать сразу три устройства — смартфон, смарт-часы и чехол от беспроводных наушников. Он разработан специально для гаджетов Apple и представляет собой сильно упрощенный аналог так и не вышедшей зарядки AirPower. Максимальная выходная мощность для смартфона — 15 Вт в зависимости от модели, для часов — 2,5 Вт, для кейса наушников — 5 Вт. Выпускается в белом и чёрном цвете, версия с индикацией двумя светодиодами подешевле, а чуть дороже продаётся вариант со светящейся линией по периметру корпуса.Эта зарядка ещё более навороченная, от неё могут питаться сразу четыре устройства Apple — два смартфона, смарт-часы и кейс наушников. Правда, только три заряжаются от катушек индуктивности, а кейс придётся насаживать на разъём Lightning.







На AliExpress продолжается распродажа 11.11. Самые популярные товары с огромными скидками на ней, конечно, давно расхватали, но мы нашли для вас скрытые жемчужины, на которые мало кто обращает внимание за спешкой в повседневной жизни. В этой подборке — беспроводные зарядные устройства, в том числе рассчитанные на несколько гаджетов.15-ваттный зарядник с поддержкой всех устройств, совместимых со стандартом Qi, в том числе смартфонов Apple. Он обладает мягкой подсветкой по кругу, резиновыми ножками для устойчивости и противоскользящим покрытием поверхности, чтобы смартфон не скатывался на стол. Защиту от перегрева обеспечивает специальный чип, регулирующий подачу энергии.Этот зарядник сочетает в себе настольные электронные часы с подсветкой, а также отображает дату и температуру в помещении. Его мощность 10 ватт, а габариты корпуса 174,5×126×125 мм. Питается через порт USB Type-C. Выпускается в белом и чёрном цветах, чёрный чуть подороже.Беспроводной зарядник, в котором смартфон располагается не лёжа, а под углом, удобным для просмотра контента. Разместить смартфон можно как в портретной, так и ландшафтной ориентации, на качестве зарядки это не скажется, поскольку в адаптере две катушки для наиболее эффективной передачи энергии. Максимальная выходная мощность — 15 Вт.Автомобильный держатель для смартфона со встроенной беспроводной зарядкой. Фиксирует смартфон на приборной панели, причём специальный ИК-датчик определяет, когда вы хотите достать его, и расцепляет лапы, а когда кладёте его обратно — зажимает. Выходная мощность — от 5 до 10 Вт в зависимости от смартфона, а за дополнительные деньги продавец готов отправить ресивер, добавляющий поддержку беспроводной зарядки смартфону, у которого её нет.