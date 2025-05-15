Лучшие смарт-часы 2025? Вышли Amazfit Balance 2 с сапфировым стеклом и увеличенной автономностью

Фархад

AB2

Компания Huami внезапно представила смарт-часы Amazfit Balance 2 — улучшенную версию хитовой модели 2023 года.

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Новинка получила увеличенный корпус диаметром 47 мм, сапфировое стекло вместо закаленного, и обновлённую систему Zepp OS 5. При этом в часах сохранился AMOLED-дисплей на 1,5 дюйма с разрешением 480x480 пикселей, а вес устройства вырос до 42 г. Девайс поставляется с кожаными ремешками в чёрном и оранжевом цветах.

Главным улучшением стал аккумулятор ёмкостью 658 мАч, что позволило увеличить автономность до 21 дня — на неделю дольше по сравнению с первыми Amazfit Balance. Внутри Balance 2 установлен тот же чип, что и в Amazfit T-Rex 3 (наш обзор), а также 32 ГБ памяти. Кроме того, это первые часы бренда с двумя динамиками, что улучшает качество Bluetooth-звонков. Также поддерживаются офлайн-карты и хранение музыки.

Среди новых функций в Amazfit Balance 2 — режим гольфа с навигацией по полю и улучшенная беговая аналитика (время контакта с землёй, вертикальная амплитуда). Устройство также получило влагозащиту до 10 ATM и режим фридайвинга (появится с обновлением ПО).

Пока часы Amazfit Balance 2 доступны только в Китае по цене 2199 юаней (~$305). Глобальная дата релиза пока не раскрыта.
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Источник:
Notebookcheck
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