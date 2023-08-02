Лучшие смартфоны в своём классе: названы самые производительные флагманы и середнячки

Александр



Компания AnTuTu обновила свои рейтинги наиболее производительных смартфонов в разных ценовых категориях. Прежние лидеры сменились новыми.

Топ флагманов

  1. Nubia Red Magic 8S Pro (Snapdragon 8 Gen 2 OC) — 1 633 002 баллов
  2. iQOO 11S (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 629 470 баллов
  3. Vivo X90 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 611 508 баллов
  4. iQOO 11 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 606 381 баллов
  5. Vivo X90s (Dimensity 9200+) — 1 599 488 баллов
  6. Oppo Find X6 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 583 992 баллов
  7. Nubia Z50S Pro (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 579 720 баллов
  8. Vivo X Fold 2 (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 566 821 баллов
  9. Xiaomi 13 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 563 791 баллов
  10. OnePlus 11 (Snapdragon 8 Gen 2) — 1 560 349 баллов


Топ смартфонов среднего уровня

  1. Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) — 1 150 430 баллов
  2. Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2) — 1 131 196 баллов
  3. iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200) — 949 420 баллов
  4. Vivo S17 Pro (Dimensity 8200) — 947 650 баллов
  5. Oppo Reno 10 Pro 5G (Dimensity 8200) — 923 559 баллов
  6. Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200 Ultra) — 894 653 баллов
  7. Redmi K60E (Dimensity 8200) — 887 045 баллов
  8. Xiaomi Civi 3 (Dimensity 8200 Ultra) — 886 130 баллов
  9. OnePlus Ace Racing Edition (Dimensity 8100 Max) — 880 532 баллов
  10. OnePlus Ace (Dimensity 8100 Max) — 872 027 баллов


Эти смартфоны можно считать самыми выгодными к покупке в своих ценовых категориях с учётом их показателей в бенчмарке AnTuTu. Они обходят конкурентов по производительности при схожей цене. Впрочем, специалисты AnTuTu учитывали цены в Китае, а в других странах могут продаваться их глобальные версии, которые, как правило, оказываются значительно дороже.


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Комментарии

Seagull
–418
Seagull
Не названия, а генератор случайных букв 🙄
час назад в 14:36
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