Лучшие умные колонки в 2026 году

Рынок умных колонок разделился на несколько сегментов: одним нужно просто общение с голосовым ассистентом, будильник и немного музыки от случая к случаю, другим управление умным домом, третьи хотят качественное звучание и удобное управление плейлистами, а кто-то предпочитает автономную акустику, которую можно брать с собой на отдых и в поездки. Мы изучили десятки новинок и проверенную временем классику, чтобы составить этот рейтинг, актуальный в 2026 году.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Как выбрать умную колонку

Как мы выбирали гаджеты для этой подборки

Наша подборка лучших умных колонок 2026 года

Итог: что брать в 2026 году?

Хотите «комбайн» для дома — «Яндекс Станция Макс с Zigbee».

Вы фанат Apple и качественного звука — HomePod 2.

Нужен «мозг» для умного дома с экраном «VK Капсула Про».

Ищете недорогого помощника на кухню или для ребёнка — «Яндекс Станция Лайт 2».

Любите долгие прогулки и выезды на природу — Bose Portable Smart Speaker или Sonos Era 100.

Технологии шагнули далеко вперед: в колонки ставят нейросети нового поколения, хабы для умного дома и даже камеры с распознаванием лиц. Чтобы не запутаться, обратите внимание на четыре главных параметра.Это самый важный выбор. Помощник определяет, будет ли колонка вызывать такси, управлять пылесосом и петь с вами дуэтом.— лидер в РФ. Умеет дерзко шутить, управляет огромным количеством домашних устройств, на некоторых моделях колонок «Станция» подключается к ТВ. Идеальна для дома с разными гаджетами «Яндекса» и сторонних брендов.— спокойная и вежливая. Глубоко интегрирована с «VK Музыкой» и Wink. Встроена в колонки с крутыми экранами (например, в «Капсулу Про»).— интеллигентный помощник на нейросети GigaChat. Умеет поддерживать беседу и управлять устройствами умного дома. Хорош для тех, кто пользуется сервисами «Сбера».— глобальные гиганты. Лучше всего работают на английском и становятся умнее с каждым днем (особенно Alexa+ с ИИ). Подходят пользователям, которые не привязаны к российским сервисам.Колонка должна не только отвечать на вопросы, но и хорошо звучать. Ориентируйтесь просто:— для спальни, детской или фоновой музыки на кухне.т — уверенный звук для гостиной, перекрывает шум кондиционера или улицы.— для вечеринок и домашних кинотеатров. Такие модели (например, «Яндекс Станция Макс» и «VK Капсула Про») «прокачают» всю квартиру.Если вы планируете автоматизировать управление гаджетами в квартире или доме, ищите колонку со встроенным хабом Zigbee. Это позволит подключать датчики открытия дверей, протечки и температуры напрямую к колонке даже без интернета. В 2026 году почти все флагманские модели умных колонок оснащены такой фишкой.. Полезен не только для видео — он показывает время, погоду или «эмоции» ассистента (например, «Станция Лайт 2» умеет строить глазки).. Если планируете брать колонку на дачу или пикник, ищите модели с аккумулятором и защитой от воды (минимум IP67).При составлении списка мы опирались на три принципа: объективные тесты, экспертные обзоры и реалии российского рынка.. В подборку вошли новинки и проверенные модели, которые все ещё актуальны по характеристикам.. Мы изучили выводы ведущих лабораторий (CNET, Trusted Reviews) и российских экспертов (Hi-Tech Mail), которые проверяли качество звучания и надёжность голосовых помощников.. Мы разделили выбор на «локальный» и «глобальный» сегменты, так как Google Assistant и Amazon Alexa в России работают с сильными ограничениями, а «Алиса» и «Маруся» без проблем.: это флагманский комбайн. Если вы хотите заменить старую аудиосистему в гостиной и получить центр умного дома — берите «Станцию Макс».Мощность 65 Вт и пятидинамиковая система (трёхполосный звук) здесь не для галочки. Колонка реально выдаёт глубокие басы и чистые верха, которые заполняют большую комнату. Благодаря HDMI (ARC) она подключается к телевизору и транслирует звук в формате Dolby Audio. «Алиса» слышит даже шёпот, а встроенный хаб Zigbee управляет всей автоматизацией дома.: мощность 65 Вт, HDMI для ТВ (4K), отличные басы, хаб Zigbee.: высокая цена (от 35 000 ₽), габаритная.: идеальный выбор для тех, кто уже в «яблочном» раю. Звук здесь интеллектуальный.HomePod 2 анализирует акустику комнаты и подстраивает звук в реальном времени. Поддержка Dolby Atmos и Spatial Audio создаёт объемную сцену, как в кинотеатре или концертном зале. Siri стала шустрее, а колонка работает как хаб для HomeKit. Если у вас iPhone и подписка Apple Music, это лучший звук за свои деньги.: адаптивный звук, Dolby Atmos, компактный и стильный дизайн.: полноценно раскрывается только с техникой Apple.: самая технологичная колонка с «Марусей». Экран здесь не игрушка, а полноценный пульт.У этой модели мощный звук (65 Вт), но главная фишка — 2,8-дюймовый сенсорный экран. На нём можно листать плейлисты, смотреть видео или управлять сценариями умного дома. Встроенный набор датчиков (температуры, движения, влажности) и хаб Zigbee делают её «мозгом» квартиры. Кроме того, у неё отличный микрофонный блок.: сенсорный экран, полный набор датчиков, мощные динамики.: экран мог бы быть ярче для более комфортного использования.: берите, если музыка нужна «и там, и тут». Идеальный компромисс между умным домом и Bluetooth-колонкой.Это умная колонка со встроенным аккумулятором (до 12 часов) и защитой от влаги. Дома она работает по Wi-Fi с Alexa или Google Assistant, а на природе — по Bluetooth. Bose выдаёт мощный 360-градусный звук, который равномерно расходится по окружающему пространству.: портативность (ручка, аккумулятор), объёмный звук, умный помощник внутри.: цена выше обычных портативных колонок.: недорогой друг для детской. Алиса научилась строить рожицы и различать голоса.Обновлённая модель получила «эмоциональный интеллект» — на корпусе появился светодиодный дисплей с глазками. «Алиса» подмигивает, улыбается и меняет интонации. Мощности 6 Вт хватает для сказок на ночь, а режим «Радионяня» и распознавание детского голоса (чтобы не включать взрослый контент) делают её безопасной.: низкая цена (от 5 000 ₽), эмоциональный дисплей, защита для детей.: посредственный бас (неудивительно при динамике мощностью всего 6 Вт).: эталон звука в компактном корпусе для пользователей Spotify и Tidal.Sonos не гонится за дешевизной, но даёт ровно то, за что платят — чистое и объёмное звучание с шикарным разделением инструментов. В 2026 году это одна из немногих колонок, которая поддерживает голосовое управление и при этом может строиться в стереопары или связываться с саундбаром домашнего кинотеатра. Поддерживает Alexa и AirPlay 2.: аудиофильское качество, масштабируемая система, поддержка AirPlay 2.: работает только с Alexa, стоит дорого.