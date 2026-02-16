Чем пользуются в редакции iGuides.ru: любимые девайсы Александра Кузнецова (есть очень странные)

Содержание
Смартфон
С недавних пор я перешёл на флагманы OnePlus. До этого был 12, потом 13, и на нём я пока остановился, смысла и желания переходить на более свежую модель не вижу. В OnePlus 13 нравится почти всё: шустрая начинка, чистый звук, яркий экран, быстрая зарядка (особенно по проводу 100 ватт — топ!), медленный расход заряда.
Раз уж пользуюсь смартфоном OnePlus, решил прикупить и часы того же бренда. До этого были какие-то Amazfit, затем Honor, но они все гораздо проще, чем OnePlus Watch 3. Всё-таки Android Wear от Google работает гораздо лучше и стабильнее, чем собственные ОС разных производителей, больше браслетов и популярных приложений. Недавно выяснил, что ремешки из натуральной кожи пусть и выглядят не так брутально, но всё же лучше силиконовых и металлических — рука не запотевает, на коже нет раздражения. Бесит, что у часов нет беспроводной зарядки, и это странно с учётом того, что OnePlus 13 может реверсивно заряжать от себя другие гаджеты по беспроводу. Также не хватает автономности в 2-3 недели, приходится подзаряжаться по 2-3 раза в неделю.
Компьютер
В начале карьеры я пользовался только ноутбуком, потом ноутбуком, подключенным к монитору, затем только компьютером, а диагонали мониторов только росли. Теперь в качестве монитора 40-дюймовый OLED-телевизор LG. И не ругайтесь, это вполне удобно: если хочется увидеть что-то мелко, можно просто уменьшить окно.
Компьютер собирался и апгрейдился годами, сейчас там процессор Intel Core i7-13700K, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 (как у богача), видеокарта Asus GeForce RTX-3080, SSD на 2 ТБ и парочка HDD на несколько десятков терабайт для фильмов и музыки. По старой памяти даже есть дисковый привод для CD и DVD (как и огромная коллекция дисков).
Клавиатура и мышь геймерские от Asus. Работать с текстом и графикой, как ни странно, удобно — они точнее и отзывчивее чисто офисных моделей.
Колонки
Не очень люблю умные колонки, поэтому купил тупые — KEF Q350. К ним центральный канал от KEF той же серии и сабвуфер Fluid, а в тылу стоит что-то попроще. В результате получилась полусамодельная система пространственного звучания 5.1. Акустика подключена к трём китайским усилителям Aiyima, благодаря чему громкостью можно управлять раздельно для каждой пары колонок, что удобно, если, к примеру, надо прибавить голосовой канал в фильмах.
Наушники
У меня наверное с десяток наушников, самые часто используемые — Fiio FW5. Это одна из немногочисленных TWS-моделей с поддержкой кодеков LDAC и LHDC, то есть в них можно слушать музыку без потери качества (flac, alac, ape, wav). Разница с mp3 ощутимая, и переходить от них на что-то попроще уже не хочется. Для домашнего прослушивания по проводам есть не менее крутые затычки — магнито-планарные KZ PR2 и арматурные KZ ZSX Terminator, а также не увядающая десятилетиями классика, мониторный эталон Sennheiser HD 600.
Магнитофон
Да, я из того 0,0001% населения, у кого ещё остался кассетный магнитофон. На самом деле даже два, но именно этот фигурирует в легендарной DIY-статье о том, как превратить старую магнитолу в современный девайс с помощью копеечного bluetooth-свистка. Кассеты я слушаю редко, чаще включаю радио и перестраиваюсь с одной станции на другую, когда включают рекламу. Чистый кайф, непередаваемые ощущения аналоговости в полностью цифровом мире. Кассеты у меня всё же есть, я иногда записываю на них собственные сборники.
Конечно же, вы спросите, почему именно Panasonic RX-CT810? В детстве у меня была китайская копия этой модели, а около десяти лет назад я купил с рук оригинал. Он собран намного качественнее, и звук тоже более крутой, насколько это возможно в дребезжащем пластиковом корпусе.
Очиститель воздуха
Очиститель воздуха — самое свежее (и в прямом, и в переносном смыслах) приобретение. Поскольку я тухну дома большую часть времени, важен максимальный комфорт в квартире. Очевидная вещь: воздух — то, что находится с нами круглые сутки, и от того, чем мы дышим, зависит наше сиюминутное самочувствие и здоровье в целом. Когда я его только включил, он показал 14 единиц загрязнения частицами PM2.5, а сейчас при круглосуточной работе это значение держится на уровне 1-2 единиц.
Польза от очистителя воздуха не столь очевидна, как от многих других вещей, ведь рецепторы привыкают почти к любым запахам и перестают их воспринимать. Я взял одну из самых продвинутых моделей: она всасывает воздух, в фильтре остаётся всё вредное, далее воздух дополнительно дезинфицируется ультрафиолетовой лампой и выдувается полностью очищенным от запахов, пыли, плесени, грибков, вирусов, бактерий. Результат заметен сразу: пыли стало меньше, дышится легче и приятнее, спишь крепче, просыпаешься почти бодрым.
Знаю, что есть модели попроще и дешевле раза в два, но у них нет УФ-лампы, а она критично важна для уничтожения плесени (оставленные на столе продукты будут портиться медленнее) и вирусов (на тот случай, если дома кто-то болеет простудой — так гораздо меньше шансов подхватить от него заразу).
Массажёр для глаз
Когда проводишь за компьютером много времени, глазам становится трудно. К счастью, человечество придумало решение — автоматический массажёр для области вокруг глаз. Пока не попробуете, насколько этот массаж приятный, не поймёте, а он очень приятный. Режимы разные, но сути примерно одна — пальчики воздействуют на точки с разной интенсивностью, улучшая кровоток и разгоняя лишнюю жидкость, чтобы под глазами не было мешков, а вокруг — тёмных кругов как у панды. В той модели, что у меня, есть подогрев для лучшего прилива крови и звук пения птичек. 15 минут в день такой релаксации спасают не только глаза, но и нервную систему.
А у вас есть магнитофон?