Любители Coca Cola будут охотиться за этой моделью Casio G-Shock

Компания Casio представила лимитированную модель часов G-Shock GA-2100CC-3AJR, приуроченную к 140-летию Coca-Cola. Производитель стилизовал часы под зеленоватую стеклянную бутылку «Колы» столетней давности, а циферблат выкрашен в цвет самой газировки, даже есть пузырьки. Дни недели на циферблате показывает красная бутылка — отсылка к современному дизайну напитка.

По техническим характеристикам лимитированная версия не отличается от обычных G-Shock GA-2100. Часы оснащены ударопрочным корпусом с технологией Carbon Core Guard, защищены от воды, выдерживают погружение на глубину до 200 метров и температуру до -10 градусов Цельсия. Габариты составляют 48,5 × 45,4 × 11,8 мм при весе 51 грамм. Модель работает от двух батареек типа SR726W, заряда которых хватает примерно на три года. Дополнительные функции включают LED-подсветку Super Illuminator, мировое время (48 городов, 31 часовой пояс), секундомер, таймер и пять независимых будильников. Часы поставляются в футляре, оформленном под винтажный автомат с газировкой. На задней части корпуса нанесено изображение крышки от бутылки с логотипом Coca-Cola.В Японии продажи стартуют 1 мая 2026 года эксклюзивно через систему лотереи на сайте Casio. Цена составит 27 500 йен, что примерно соответствует 12 тысячам рублей по текущему курсу.