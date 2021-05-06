Не так давно компания Xiaomi выпустила смартфон Mi 11 Ultra отличительной особенностью которого стал дополнительный OLED-экран на задней крышке справа от камеры. Далеко не все оценили такое странное решение, главе Xiaomi даже пришлось публично отвечать на критику.
Гендиректор Xiaomi Лей Джун написал на своей странице в соцсети Weibo, что Mi 11 Ultra предназначен прежде всего для фотографов, поскольку дополнительный экран можно использовать в качестве видоискателя при съёмке с использованием фронтальной камеры. Он также отметил, что второй экран не очень большой, поэтому не бросается в глаза, и не очень дорогой, поэтому не сильно увеличил себестоимость устройства, однако его наличие не в лучшую сторону сказалось на толщине и массе смартфона. Лей Джун напомнил, что в линейку Mi 11 входит несколько флагманских смартфонов, в том числе модель Mi 11 Pro, которая обладает почти такими же характеристиками, как Mi 11 Ultra, но лишена дополнительного экрана.
Мини-экран в Mi 11 Ultra обладает OLED-матрицей диагональю 1,1 дюйма (почти как у фитнес-браслетов Mi Band) и может использоваться не только при съёмке фотографий и видео. На него можно выводить время и дату, информацию о погоде, уведомления, напоминания, элементы управления плеером или просто изображение (статичное и даже анимированное). Из-за своих габаритов он потребляет очень мало энергии даже при высокой яркости.
Xiaomi Mi 11 Ultra продаётся в Китае за 5999, 6499 и 6999 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 69 400, 75 200 и 80 900 рублей. В Европе версию 12 + 256 ГБ можно купить за 1199 евро (около 107 200 рублей).
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