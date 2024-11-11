Люди тупеют из-за айфонов. Переходите на Android, пока не поздно





Рита Эл Хоури с сайта Android Authority Рита Эл Хоури с сайта Android Authority рассказала о своих наблюдениях по поводу деградации уровня грамотности в интернете. Она ведёт речь про англоязычных пользователей, но то же самое справедливо в отношении жителей любых стран, включая России. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Рита заметила (и с ней трудно не согласиться), что в соцсетях, переписке и пользовательском контенте довольно трудно встретить грамотную письменную речь: предложения начинаются со строчных (маленьких) букв, заглавные буквы игнорируются в именах собственных и аббревиатурах, нет точек, запятых и других знаков препинания, слова сокращаются и пишутся с ошибками. Это началось несколько лет назад, но сейчас стало повсеместным, а грамотное написание является скорее исключением, чем нормой.По мнению Риты, старшее поколение более грамотно, а ошибки в основном допускает молодёжь, буквально выросшая со смартфонами в руках. Причём именно что со смартфонами, на которых набирать текст без ошибок и сокращений гораздо сложнее, чем на полноформатных компьютерных QWERTY-клавиатурах.Факторов, которые вынуждают людей писать безграмотно, как считает Рита, несколько: лень, спешка, экономия букв, желание казаться крутым и быть на одной волне со всеми. Но есть ещё одна немаловажная составляющая, в которой «виноваты» люди, ответственные за развитие высоких технологий. А если конкретно — те несколько человек, которые в компании Apple занимались дизайном клавиатуры для айфонов.Дело в том, что знаки препинания и спецсимволы в айфоновской клавиатуре размещаются отдельно от букв, и для того, чтобы увидеть их, нужно нажимать на лишнюю кнопку и переключаться на дополнительный вид. Если нужно написать длинный и сложный текст, придётся делать слишком много лишних нажатий, поэтому даже грамотный человек в какой-то момент начнёт игнорировать правила родного языка и будет писать так, как проще и быстрее. К тому же, странно прерывать свою мысль посреди предложения, чтобы пойти на поиски нужного символа, гораздо логичнее набирать текст без прерывания, пусть и в ущерб грамотности.Аналогичная проблема есть и у некоторых клавиатур на Android, но самые популярные и используемые по умолчанию (например, Gboard) гораздо удобнее в этом смысле — как минимум, точка и запятая находятся в пределах одного нажатия, а для выбора вопросительного или восклицательного знаков, тире, двоеточия, скобочек и прочего нужны всего один долгий тап и свайп до нужного символа.Конечно, привычка это вторая натура, и даже после перехода на Android-смартфон бывший пользователь айфона не начнёт моментально печатать грамотно, перестраивание займёт у него какое-то время. Но ещё сильнее страдают те, кто долгое время пользовался андроидом, а потом пересел на айфон — мало того, что нужно привыкать к менее удобной клавиатуре, так ещё и приходится нарушать языковые нормы. Из этого следует, что нужно сразу купить Android-смартфон и не засматриваться ни на какие айфоны, чтобы не поддаваться на чужое желание сделать вас глупее.