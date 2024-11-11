Люди тупеют из-за айфонов. Переходите на Android, пока не поздно

Александр


Рита Эл Хоури с сайта Android Authority рассказала о своих наблюдениях по поводу деградации уровня грамотности в интернете. Она ведёт речь про англоязычных пользователей, но то же самое справедливо в отношении жителей любых стран, включая России.

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Рита заметила (и с ней трудно не согласиться), что в соцсетях, переписке и пользовательском контенте довольно трудно встретить грамотную письменную речь: предложения начинаются со строчных (маленьких) букв, заглавные буквы игнорируются в именах собственных и аббревиатурах, нет точек, запятых и других знаков препинания, слова сокращаются и пишутся с ошибками. Это началось несколько лет назад, но сейчас стало повсеместным, а грамотное написание является скорее исключением, чем нормой.

По мнению Риты, старшее поколение более грамотно, а ошибки в основном допускает молодёжь, буквально выросшая со смартфонами в руках. Причём именно что со смартфонами, на которых набирать текст без ошибок и сокращений гораздо сложнее, чем на полноформатных компьютерных QWERTY-клавиатурах.

Факторов, которые вынуждают людей писать безграмотно, как считает Рита, несколько: лень, спешка, экономия букв, желание казаться крутым и быть на одной волне со всеми. Но есть ещё одна немаловажная составляющая, в которой «виноваты» люди, ответственные за развитие высоких технологий. А если конкретно — те несколько человек, которые в компании Apple занимались дизайном клавиатуры для айфонов.



Дело в том, что знаки препинания и спецсимволы в айфоновской клавиатуре размещаются отдельно от букв, и для того, чтобы увидеть их, нужно нажимать на лишнюю кнопку и переключаться на дополнительный вид. Если нужно написать длинный и сложный текст, придётся делать слишком много лишних нажатий, поэтому даже грамотный человек в какой-то момент начнёт игнорировать правила родного языка и будет писать так, как проще и быстрее. К тому же, странно прерывать свою мысль посреди предложения, чтобы пойти на поиски нужного символа, гораздо логичнее набирать текст без прерывания, пусть и в ущерб грамотности.

Аналогичная проблема есть и у некоторых клавиатур на Android, но самые популярные и используемые по умолчанию (например, Gboard) гораздо удобнее в этом смысле — как минимум, точка и запятая находятся в пределах одного нажатия, а для выбора вопросительного или восклицательного знаков, тире, двоеточия, скобочек и прочего нужны всего один долгий тап и свайп до нужного символа.



Конечно, привычка это вторая натура, и даже после перехода на Android-смартфон бывший пользователь айфона не начнёт моментально печатать грамотно, перестраивание займёт у него какое-то время. Но ещё сильнее страдают те, кто долгое время пользовался андроидом, а потом пересел на айфон — мало того, что нужно привыкать к менее удобной клавиатуре, так ещё и приходится нарушать языковые нормы. Из этого следует, что нужно сразу купить Android-смартфон и не засматриваться ни на какие айфоны, чтобы не поддаваться на чужое желание сделать вас глупее.
-2
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Комментарии

+3
olg1270@icloud.com
Очередной бред! Эрнст вам в помощь!
Сегодня в 16:09
#
Anatoly076
+278
Anatoly076
Интересная мысль по этому поводу, конечно … 🤔. В таком случае виноваты еще и автопроизводители, в том, что стали устанавливать в фары ксенон, биксенон, светодиодные лампы, вместо обычных галогенных.
Раньше, когда стояли галогенные, фары нагревались и на теплое стекло налетала и присылала грязь — водитель время от времени был вынужден подходить в фарам, отмывать/ протирать их, заодно и осматривать все ли исправно, горит ли и т.д. А теперь, вот, и не выходят, и ездят на «одноглазых» автомобилях!!!

Еще виноваты горэнерго! Установили во всех дворах свои яркие фонари, так теперь стало видно кто бухает на лавках и весь мусор во дворе! Раньше таки выйдешь на балкон, а там вечером красота, никого не видно, кажется что чисто, и воздух свежий 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Короче вторая Гретта Темблер походу, со своей клавиатурой 😊
Сегодня в 16:10
#
tellurian
+2033
tellurian Anatoly076
На диодных фарах в ник омывателей. Снова убрали.

А вообще, многие отключают омыватель фар из-за повышенного расхода омывающей жидкости. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Не раз читал на форумах вопросы, как это сделать.
56 минут назад
#
+70
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Классное замечание, еще бы авторам статей по пальцам линейкой!
Иногда читать не возможно…
Сегодня в 16:53
#
–3
n36
Я всегда могу почти с гарантией определить, что мне однозначно пишут с айфона. Это всегда без знаков препинаний и с опечатками. У айфона же "самая удобная клавиатура" 😂 И вы тут все это подтверждаете.
час назад в 20:49
#
+1187
Grealex
А если к клаве добавить ЕГЭ и уровень нашего нынешнего образования, то точно Apple виновата.
29 минут назад
#

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