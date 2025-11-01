«М.Видео» объявляет старт продаж смарт-часов HUAWEI WATCH Ultimate 2





ПАО «М.Видео» объявляет о старте продаж премиальных смарт-часов HUAWEI WATCH Ultimate 2 для активных пользователей и любителей спорта на открытом воздухе.



О HUAWEI WATCH Ultimate 2



HUAWEI WATCH Ultimate 2 сочетают в себе профессиональные спортивные режимы, возможность погружения на глубину до 150 метров и подводную связь на основе гидролокатора. Кроме того, устройство выполнено из сверхнадежных премиальных материалов.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 в черном цвете — 64 999 рублей; в период с 1 ноября по 30 ноября покупатели получат в подарок наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 в синем цвете — 79 999 рублей; в период с 1 ноября по 30 ноября покупатели получат в подарок наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 созданы с использованием инновационного материала — жидкого металла на основе сплава циркония, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к механическим воздействиям. Дополнительную защиту создают керамический безель и сапфировое стекло, на котором не остаются царапины. Такое сочетание материалов повышает долговечность устройства и подчеркивает его премиальный дизайн. Умные часы также оснащены 1,5-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-экраном с рекордной яркостью до 3500 нит.Смарт-часы представлены в синем и чёрном цветах, вдохновленных морской и горной тематикой, символизирующих дух путешествий и исследования нового. Во всех моделях предусмотрен ремешок из фторэластомера, а также удлиненный ремешок для дайвинга. В синей версии предусмотрен дополнительный титановый ремешок. Вес модели составляет 80,5 грамма (без ремешка).HUAWEI WATCH Ultimate 2 — первые в мире умные часы, которые подходят для глубокого погружения до 150 метров с сохранением работы аудио-функции. Инновационная водонепроницаемая структура гарантирует стабильную работу устройства при занятии дайвингом. Встроенный гидролокационный модуль позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой на расстоянии до 30 метров между устройствами, что упрощает взаимодействие между дайверами. Смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 соответствуют уровню водонепроницаемости 20 АТМ по стандарту ISO 22810 и отвечают требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга. Это позволяет использовать устройство профессиональным спортсменам во время тренировок и соревнований. Технологии мониторинга позволяют безопасно погружаться на глубину и отслеживать эффективность своих показателей.Смарт-часы поддерживают звонки через eSIM без необходимости подключения смартфона. Система шумоподавления на базе искусственного интеллекта обеспечивает чистое звучание даже в условиях сильного ветра или внешних шумов.Система HUAWEI TruSense и технология X-TAP с мультисенсорами обеспечивают точный сбор данных о состоянии пользователя с помощью трех основных датчиков — ЭКГ, ФПГ и датчик силы нажатия. Измерения выполняются через кончик пальца, за 1 минуту человек получает мониторинг по 10 основным показателям, что повышает точность анализа и удобство отслеживания физического состояния во время тренировок и активного отдыха.Цены на новинку на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо»: