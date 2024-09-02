Mac mini ждут большие перемены. Он окончательно лишится самых популярных разъёмов

Фархад
Mac mini M4

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня Power On раскрыл подробности о самом большом редизайне Mac mini за последние годы.

По словам инсайдера, в новом поколении Mac mini окончательно лишится портов USB-A. Для сравнения, текущий ‌Mac mini‌ с чипом M2 оснащён двумя портами USB-C и двумя USB-A. Гурман утверждает, что в модели ‌Mac mini‌ с чипом M4 Pro будет пять портов USB-C: три на задней панели и два спереди, как и в Mac Studio. Кроме того, девайс сохранит разъёмы Ethernet, HDMI и 3,5-мм мини-джек.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ранее этот же инсайдер говорил о самом крупном изменении в дизайне компьютеров с 2010 года. Ожидается, что новый ‌Mac mini станет меньше‌, и будет больше похож на Apple TV. Релиз новых компьютеров Apple должен состояться до конца 2024 года.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В сети показали, насколько iPhone 16 будет больше, чем iPhone 15
Посмотрите на iPhone 16 Pro в новом цвете Gold Titan
Apple отстаёт в ИИ-гонке, но не планирует переизобретать велосипед

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также