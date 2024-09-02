Mac mini ждут большие перемены. Он окончательно лишится самых популярных разъёмов

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня Power On раскрыл подробности о самом большом редизайне Mac mini за последние годы.По словам инсайдера, в новом поколении Mac mini окончательно лишится портов USB-A. Для сравнения, текущий ‌Mac mini‌ с чипом M2 оснащён двумя портами USB-C и двумя USB-A. Гурман утверждает, что в модели ‌Mac mini‌ с чипом M4 Pro будет пять портов USB-C: три на задней панели и два спереди, как и в Mac Studio. Кроме того, девайс сохранит разъёмы Ethernet, HDMI и 3,5-мм мини-джек.Ранее этот же инсайдер говорил о самом крупном изменении в дизайне компьютеров с 2010 года. Ожидается, что новый ‌Mac mini станет меньше‌, и будет больше похож на Apple TV. Релиз новых компьютеров Apple должен состояться до конца 2024 года.