Компания Apple начала продавать в Россию аксессуары для Mac Pro. Этот компьютер стоит от 449 990 рублей за вертикальную модель и от 489 990 рублей за рэковую модель. Цена может вырасти почти до нескольких миллионов рублей в зависимости от конфигурации и комплектации.
Комплект из четырёх ножек, которые крепятся к корпусу Mac Pro, стоит 29 990 рублей, а колёсики, благодаря которым компьютер можно возить по помещению, обойдутся в 69 990 рублей. Оба комплекта поставляются с шестигранным ключом.
Если приобретать колёсики для корпуса вместе с компьютером, они обойдутся намного дешевле — за 40 тысяч рублей. Но их можно и не покупать, поскольку они входят в стандартную комплектацию без доплаты. Для жителей США на сайте Apple ножки для Mac Pro стоят 299 долларов, а колёсики 699 долларов. Плюс налог с продаж, который разный для каждого штата.
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И с каждым разом его влияние становится сильнее. Ножки за 40000, это уже серьезная заявка на маразм.