







Компания Apple начала продавать в Россию аксессуары для Mac Pro. Этот компьютер стоит от 449 990 рублей за вертикальную модель и от 489 990 рублей за рэковую модель. Цена может вырасти почти до нескольких миллионов рублей в зависимости от конфигурации и комплектации.Комплект из четырёх ножек, которые крепятся к корпусу Mac Pro, стоит 29 990 рублей, а колёсики, благодаря которым компьютер можно возить по помещению, обойдутся в 69 990 рублей. Оба комплекта поставляются с шестигранным ключом.В базовую модификацию Mac Pro включены 8-ядерный процессор Intel Xeon, видеокарта Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтный SSD-накопитель. Примечательно, что несмотря на ослабление курса рубля сам компьютер не подорожал в России с декабря 2019 года , однако дополнения к нему теперь стоят намного дороже. На старте продаж прокачанный до максимума Mac Pro продавался в нашей стране за 4,35 миллиона рублей, а теперь то же самое стоит уже 5,24 миллиона.





Если приобретать колёсики для корпуса вместе с компьютером, они обойдутся намного дешевле — за 40 тысяч рублей. Но их можно и не покупать, поскольку они входят в стандартную комплектацию без доплаты. Для жителей США на сайте Apple ножки для Mac Pro стоят 299 долларов, а колёсики 699 долларов. Плюс налог с продаж, который разный для каждого штата.







