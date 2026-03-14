MacBook Neo порадовал мастеров-ремонтников

Специалисты iFixit провели традиционную разборку нового ноутбука Apple — MacBook Neo — и пришли к выводу, что это самая ремонтопригодная модель компании за последние 14 лет. Они даже заявили, что не были так довольны макбуками с 2012 года. Главным достижением инженеры назвали почти полный отказ от клея там, где это было возможно, и продуманную модульную компоновку.

Нижняя крышка ноутбука удерживается восемью винтами с пятигранной головкой (Pentalobe), после откручивания которых снимается вручную без использования специальных инструментов для поддевания. Внутри ждёт поразительно продуманная компоновка: аккумулятор, динамики, порты USB Type-C и трекпад не скрыты под другими компонентами и легкодоступны. Батарея больше не приклеена к корпусу, а зафиксирована 18 винтами, что делает её замену простой и безопасной, избавляя от необходимости нагрева и снятия клея (что сопряжено с рисками повреждения). Порты USB Type-C и разъём для наушников выполнены в виде отдельных модулей — их можно заменить независимо от материнской платы. Демонтаж антенного блока также упрощён, что значительно облегчает замену экрана.При этом разборка выявила и некоторые необычные детали. Так, в MacBook Neo используется механический трекпад (которого не было с 2015 года) — вероятно, это продиктовано стремлением снизить себестоимость. Клавиатура закреплена 41 винтом и может быть заменена отдельно от верхней части корпуса, хотя этот процесс утомительный. Также выяснилась неточность — в устройстве отсутствует заявленный в официальном мануале датчик внешней освещённости.Главным минусом конструкции эксперты назвали невозможность апгрейда памяти: оперативная память и SSD распаяны на материнской плате вместе с чипом A18 Pro. Несмотря на это, специалисты iFixit поставили новинке 6 баллов из 10, что значительно выше оценок других актуальных моделей Apple (MacBook Pro M5 получил 4/10, MacBook Air M4 — 5/10). Они связывают изменение подхода с подготовкой Apple к новым требованиям Евросоюза, которые с 2027 года обяжут производителей делать батареи в портативной технике заменяемыми.