MacBook Pro впервые получили антибликовые дисплеи с нанотекстурой за небольшую доплату

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Новые модели MacBook Pro с чипами M4, которые Apple представила 30 октября, стали первыми ноутбуками компании с нанотекстурным покрытием дисплеев.Впервые Apple представила стекло с нанотекстурой в Pro Display XDR в 2019 году. Оно позволяет сохранить качество изображения, рассеивая окружающий свет для уменьшения бликов. По сути, такой же матовый эффект можно добиться обычной матовой плёнкой. Apple просит за эту опцию в MacBook Pro $150.Стоит отметить, что ранее на этой неделе Apple выпустила моноблоки iMac на M4, в которых также появилась опция дисплея с нанотекстурой.