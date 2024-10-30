MacBook Pro впервые получили антибликовые дисплеи с нанотекстурой за небольшую доплату

Фархад
MacBook

Новые модели MacBook Pro с чипами M4, которые Apple представила 30 октября, стали первыми ноутбуками компании с нанотекстурным покрытием дисплеев.

Впервые Apple представила стекло с нанотекстурой в Pro Display XDR в 2019 году. Оно позволяет сохранить качество изображения, рассеивая окружающий свет для уменьшения бликов. По сути, такой же матовый эффект можно добиться обычной матовой плёнкой. Apple просит за эту опцию в MacBook Pro $150.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе Apple выпустила моноблоки iMac на M4, в которых также появилась опция дисплея с нанотекстурой.

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