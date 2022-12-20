MacBook скоро начнут собирать в другой стране. Apple пытается скорее отделиться от Китая

Apple планирует запустить производство некоторых моделей MacBook во Вьетнаме весной 2023 году, сообщает Nikkei Asia. Этот шаг является частью усилий компании по диверсификации цепочки поставок с целью снижения зависимости от Китая.Стоит отметить, что ровно 2 года назад тайваньская компания Foxconn получила лицензию на строительство во Вьетнаме завода стоимостью $270 млн. Это предприятие будет отвечать за сборку 8 млн ноутбуков и планшетов Apple ежегодно.Источники отмечают, что первые MacBook вьетнамской сборки поступят в продажу уже в мае.Напомним, с начала 2020 года компания неоднократно сталкивалась с перебоями в поставках различных компонентов и гаджетов из-за жёстких карантинных ограничений в Китае. В связи с этим руководство Apple приняло решение вывести производство за пределы страны в Индию и Китай.