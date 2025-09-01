Магазины начали называть все айфоны бракованными. Вот зачем они так делают



Крупные российские ритейлеры начали продавать iPhone и iPad с официальной пометкой о «недостатке» — невозможности установки российского магазина приложений RuStore. Такое решение позволяет относительно легально торговать техникой Apple, которая не соответствует новым требованиям законодательства, вступившим в силу 1 сентября 2025 года. Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», отсутствие обязательных приложений теперь считается недостатком товара.

Новая маркировка представляет собой компромиссное решение между соблюдением законодательства и сохранением возможности продаж популярной техники Apple. Ритейлеры честно информируют покупателей о техническом ограничении, одновременно защищая себя от возможных претензий контролирующих органов и потребителей. Это позволяет избежать полного исчезновения iPhone с полок магазинов.Решение особенно актуально в свете того, что Apple официально не представлена на российском рынке и не планирует устанавливать RuStore на свои устройства. Компания традиционно придерживается жёсткой политики в отношении предустановки стороннего ПО, что создавало риски для ритейлеров, импортирующих технику через параллельный импорт. Эксперты отмечают, что такой подход может создать интересный прецедент для продажи других товаров, не соответствующих техническим требованиям российского законодательства. Покупатели, в свою очередь, получают возможность осознанного выбора — приобрести устройство с пометкой о «недостатке» или выбрать альтернативу с предустановленным RuStore.Некоторые эксперты заявляют, что отсутствие у смартфона возможности установить RuStore является неустранимым недостатком, позволяющим вернуть устройство в течение гарантийного срока и получить за него всю заплаченную сумму. В теории это позволяет покупателю попользоваться смартфоном год-два, затем вернуть его магазину и купить на замену более новую модель, не потеряв при этом ни копейки.На практике предупреждение о том, что смартфон изначально продаётся с недостатками, не позволит провернуть такой трюк. Дело в том, что согласно п. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей», покупатель имеет право на обмен товара, возврат за него денег или уменьшение покупной цены только в случае обнаружения такого недостатка товара, который был оговорён продавцом. Если продавец указал на отсутствие RuStore и невозможность установки этого приложения, на этом основании невозможно предъявлять претензии к товару. Оценив все юридические риски, магазины начали массово пользоваться этой уловкой, тем более, что ответственности за продажу смартфонов без RuStore, законодательство не предусматривает.