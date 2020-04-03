



Несмотря на временное закрытие офлайновых торговых точек, в России отмечается повышенный спрос на большинство категорий электронных товаров. По данным GfK, на 13-й неделе 2020 года (с 23 по 29 марта) отрицательную динамику показали только смартфоны и телевизоры, хотя флагманские модели показывают рекордный рост продаж.



Ноутбуки. Продажи выросли на 14% в штуках по сравнению с 12-й неделей 2020 года и почти в 3 раза превышают уровень 13-й недели прошлого года. Высокая динамика продаж обеспечивалась в основном приростом онлайн покупок, которые в 4 раза больше прошлогодних.



Стиральные машины и холодильники. Наблюдается замедление продаж по сравнению с предыдущей неделей, что связано с ограничениями в офлайн-ритейле. Однако по сравнению с аналогичной неделей прошлого года 13-я неделя 2020 года в сегменте крупной бытовой техники по-прежнему выглядит высокой. К примеру, на продано 21% больше стиральных машин. Люди торопились приобрести большую технику по ценам, установленным до девальвации рубля, но от этого в большей степени выигрывал онлайн-канал, так как с субботы 28 марта многие офлайн-магазины были вынуждены закрыться.



Смартфоны. Пик ажиотажа позади. Эта категория показала негативную динамику продаж в штуках к аналогичной неделе прошлого года (-4%). Наибольшее падение идет за счет снижения продаж в офлайн (-5% в штуках) по сравнению с 13-й неделей прошлого года. Прирост наблюдается только в сегменте премиальных смартфонов с ценой более 50 тысяч рублей (+25% в штуках к 13-й неделе 2019 года). В этот период онлайн-гипермаркеты вышли с большим количеством промопредложений, что позволило представителям этого канала нарастить совокупные продажи к прошлой неделе на 16% в штуках, а к прошлому году — на 24% в штуках.



Телевизоры. Продажи снизились относительно 12-й недели 2020 года на 19,6% в штуках, однако по сравнению с аналогичной неделей предыдущего года продажи все еще заметно выше (+22%). Наибольший рост наблюдается в высоком ценовом диапазоне (от 50 тысяч рублей и выше).







