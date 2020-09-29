13 октября, по слухам, состоится презентация новых моделей iPhone, а предзаказ на них будет открыт 16-го числа того же месяца. Однако, если верить утечке, некоторые магазины получат новинки от Apple с опережением в несколько дней.
Как утверждают источники Джона Проссера, который имеет отличный «послужной список» относительно различных утечек, первая партия iPhone 12 будет отправлена дистрибуторам 5 октября. Устройства будут храниться на хорошо охраняемых складах, к которым предъявляются особые требования, позволяющие избежать утечки.
Инсайдеры также утверждают, что в первую партию будут включены всего две модели iPhone 12 из четырёх, а оставшиеся начнут поставляться в магазины позже — уже после презентации. Насколько большой будет задержка, неизвестно, но ранее проскальзывала информация, что самая топовая из моделей, iPhone 12 Pro Max, может быть выпущена в ноябре или ещё ближе к концу года.
Предполагаемые цены на различные версии iPhone 12 таковы:
iPhone 12 mini — от 699 долларов
iPhone 12 — от 999 долларов
iPhone 12 Pro — от 1099 долларов
iPhone 12 Pro Max — от 1199 долларов
Здесь указаны цены на смартфоны с базовым объёмом памяти. Модификации с увеличенным местом в накопителе будут стоить ещё дороже. Как видно, на покупку нового смартфона Apple с поддержкой 5G потребуется потратить не менее 1000 долларов, что довольно много с учётом того, что китайские смартфоны, поддерживающие сети связи пятого поколения, стремительно дешевеют и уже стоят приблизительно от 200 долларов. По слухам, цены на iPhone 12 в США и Европе будут такими же, как на iPhone 11 в прошлом году, а в России они могут вырасти (как уже случилось с новинками Apple, представленными в сентябре). Рост цен обусловлен ослаблением рубля, который за год рухнул по отношению к доллару и другим более крепким валютам приблизительно на 15%.
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