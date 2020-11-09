По данным сайта MyDrivers, китайские интернет-магазины подкорректировали цены на новые смартфоны Apple. iPhone 12 и 12 mini продаются со скидками от заявленных изначально цен, а на iPhone 12 Pro установлена дополнительная наценка.
Из-за дефицита iPhone 12 Pro новые поставки отложены примерно на месяц, а покупателям приходится доплачивать за возможность приобрести это устройство. Некоторые магазины совершенно не скромничают и устанавливают на эту модель цену примерно на 450 долларов выше рекомендуемой.
Ранее появилась информация, что доставка iPhone 12 Pro для некоторых покупателей в Китае отложена до конца 2020 или даже начала 2021 года.
iPhone 12 и iPhone 12 mini доставляют покупателям без задержки в среднем за 5-10 дней. У некоторых китайских операторов связи на эти модели установлена скидка 175 долларов при условии оформления тарифного контракта.
В России примерно такая же ситуация: iPhone 12 Pro в большом дефиците, почти все экземпляры в федеральной розницу скуплены, а перекупы выставляют эту модель на Avito с наценкой 10-20 тысяч рублей. 13 ноября в продаже должна появиться самая топовая модель новой линейки — iPhone 12 Pro Max. На сайте Apple можно оформить предзаказ, но доставка обещана лишь в течение 2-3 недель без указания конкретной даты. Очевидно, что эта модель тоже станет дефицитной, и купить без долгого ожидания её можно будет только с внушительной переплатой.
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Да и переплата в 20000₽ при цене 140000₽ уже не кажется внушительной.
Как уже писали выше — спрос рождает предложение.