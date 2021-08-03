Компания Realme представила линейку магнитных аксессуаров для смартфонов. Эта линейка получила название MagDart с явной отсылкой к аналогичным аксессуарам MagSafe от Apple и других производителей.
MagDart Case — чехол, благодаря которому смартфон Realme GT, выпущенный этим летом, будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку (изначально её не было). Аналогичные чехлы появятся и для других моделей бренда.
MagDartCharger — магнитный адаптер, который может служить как беспроводной зарядник и как портативное зарядное устройство, заряжающее гаджеты через USB-кабель. Он будет выпущен в двух версиях — мощностью 15 и 50 Вт (в круглом и прямоугольном корпусах соответственно).
MagDart Power Bank — портативный зарядник, поддерживающий беспроводную зарядку. Смартфон не соскользнёт с него за счёт примагничивания к корпусу.
MagDart Power Bank Base — настольный магнитный держатель для смартфона с поддержкой беспроводной зарядки.
MagDart Wallet — примагничивающийся к корпусу смартфона кардхолдер с откидной ножкой, благодаря которой смартфон можно поставить на стол.
MagDart Beauty Light — выдвижная вспышка с 60 светодиодами для качественной съёмки селфи. Она подзаряжается от смартфона через реверсивную зарядку.
Аксессуары серии MagDart будут поддерживаться как новыми смартфонами Realme, так и некоторыми уже выпущенными моделями. О ценах и сроках появления в продаже будет рассказано позднее.
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MagDart Case — чехол, благодаря которому смартфон Realme GT, выпущенный этим летом, будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку (изначально её не было). Аналогичные чехлы появятся и для других моделей бренда.
MagDartCharger — магнитный адаптер, который может служить как беспроводной зарядник и как портативное зарядное устройство, заряжающее гаджеты через USB-кабель. Он будет выпущен в двух версиях — мощностью 15 и 50 Вт (в круглом и прямоугольном корпусах соответственно).
MagDart Power Bank — портативный зарядник, поддерживающий беспроводную зарядку. Смартфон не соскользнёт с него за счёт примагничивания к корпусу.
MagDart Power Bank Base — настольный магнитный держатель для смартфона с поддержкой беспроводной зарядки.
MagDart Wallet — примагничивающийся к корпусу смартфона кардхолдер с откидной ножкой, благодаря которой смартфон можно поставить на стол.
MagDart Beauty Light — выдвижная вспышка с 60 светодиодами для качественной съёмки селфи. Она подзаряжается от смартфона через реверсивную зарядку.
Аксессуары серии MagDart будут поддерживаться как новыми смартфонами Realme, так и некоторыми уже выпущенными моделями. О ценах и сроках появления в продаже будет рассказано позднее.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru