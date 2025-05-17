Магия и химия: как прошла презентация линейки TECNO CAMON 40

Артем
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Вчера, 16 мая, TECNO представил свою новую линейку смартфонов CAMON 40. По словам бренда, в основу серии легли три основных особенности: умный ассистент Ella, передовая функция съемки FlashSnap и надежная защита. Все это можно было протестировать иммерсивной лаборатории, в стенах которой творилась технологическая магия. Рассказываю, как это было.

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Как и полагается, основная часть презентации прошла на сцене. В первую очередь представители TECNO поделились результатами проделанной работой — за время присутствия на российском рынке компания вошла в топ-5 самых популярных брендов в данном сегменте. 

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Возможности Ella демонстрировали в прямом эфире. Так с подсказки зрителей, ИИ-ассистент за несколько секунд составил приглашение на праздник в честь победы сборной России по мини-футболу, решал задачи из учебника по алгебре через камеру смартфона, создавал изображения по текстовому запросу или на основе наброска. 

Отдельный блок посвятили интеграции в экосистему сервисов Яндекса. С ними TECNO CAMON 40 по голосовому запросу проложит маршрут до ближайшей пиццерии или ресторана. Ну а если выбираться лень, Ella может заказать доставку и предложит выбрать что-нибудь из любимых продуктов.

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Не менее любопытной оказалась функция съемки FlashSnap. С ее помощью TECNO CAMON 40 способен создавать детализированные снимки в движении. При чем смартфон самостоятельно выберет наиболее подходящий кадр — например, эффектную позу в прыжке или во время танца. Ну а если на общей фотографии пара участников моргнули, а кадр портит мусорный бак, умный редактор это подправит и удалит все лишнее. 

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Завершилась презентация линейки TECNO CAMON 40 словами о прочности смартфонов. Впрочем, степень защиты, как и съемку, зрителям предложили протестировать самостоятельно, в лаборатории TECNO.

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Ну и на последок TECNO рассказали о ноутбуке MEGABOOK K15S. Устройство снабдили металлическим корпусом и поворотным шарниром, позволяющим откидывать дисплей на 180 градусов. При этом конфигурация доступна в разных конфигурациях и старается угодить как фанатам процессоров Intel, таки приверженцев чипов AMD. Но, пожалуй, одной из главных фишек стала возможность самостоятельно увеличить объем «оперативки» с 16 до 32 ГБ.

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Конечно, все самое эффектное оставили на потом. Когда представители TECNO сошли со сцены, пришло время проверить их слова на деле в стенах иммерсивной лаборатории. 
Взаимодействие линейки TECNO CAMON 40 и помощника Ella тестировалось у главных стендов. Любой из смартфонов, а их в серии четыре: CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G, CAMON 40 Pro, CAMON 40, можно было покрутить в руках, оценить дизайн и эргономичность. К слову, модели выглядят стильно и удобно лежат в ладони.
Кроме того, ни один из них не лишен плюсов о которых спикеры рассказывали со сцены. Для более углубленных тестов соорудили мини-библиотеку с учебниками для решения задач и книгами, текст которых ИИ распознавал на ура.

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Пожалуй, самым впечатляющей демонстрацией стал тест съемки FlashSnap. Местные ученые запускали открытые приводы с дисками, на которые нанесено изображение. Вращение достигало такой скорости, что картинка превращалась в цветную мазню, что не стало помехой для TECNO CAMON 40. Щелчок затвора камеры будто остановил время и снимок получился на удивление четким, без смазов. Это действительно удивляет. Также лаборанты с радостью соглашались прыгать, чтобы еще раз доказать уникальность функции FlashSnap.

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В краш-тест зоне смартфоны предлагалось от души приложить о твердый кафель или стол, воспользоваться разными предметами разрушения, а также поместить в разного рода субстанции и сыпучие вещества. 

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Также в лаборатории нашлось место и другим гаджетам. На разных стендах расположились ноутбуки, портативные колонки и наушники бренда. А по словам спикеров, вскоре этот список пополниться смарт-часами, пауэрбанками и новыми версиями уже знакомых устройств.

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По итогам стоит отметить, что TECNO подошли к презентации очень ответственно. И дело не столько в стильном оформлении, сколько в возможности проверить обещанное самостоятельно. Одно дело видеть яркую рекламу в интернете, другое — доказать ее правдивость, не обмануть пользователя. И с этим линейка TECNO CAMON 40 отлично справляется — мы проверили!

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Комментарии

Yuri Konst
+67
Yuri Konst
К чему это всё? Обычные бюджетки, полно таких.
час назад в 15:13
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