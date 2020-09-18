Журналист 9to5mac Джордан Кан опубликовал в твиттере видеоролик, в котором позирует необычный гаджет. По словам Кана, это прототип беспроводного зарядного устройства, созданный инженерами Apple.
Как мы знаем, Apple готовила беспроводную зарядку AirPower, рассчитанную сразу на три устройства (iPhone, AirPods и Apple Watch), но отменила её выпуск, столкнувшись с проблемами при тестировании (по слухам, она сильно нагревалась под полной нагрузкой). Эта зарядка гораздо более миниатюрная и может заряжать только одно устройство. Она круглая, толщиной примерно со смартфон, а в её нижней части размещены контакты, к которым примагничивается кабель.
Форма этого зарядного устройства намекает на то, что оно создавалось специально для линейки iPhone 12. Ранее в сеть попали фотографии внутреннего модуля беспроводной зарядки из готовящихся к выпуску смартфонов Apple — он тоже круглый и оснащён магнитами для автоматической коррекции размещения на площадке.
Примечательно, что ещё в начале 2020 года аналитик Минг-Чи Куо говорил, что Apple работает над уменьшенной моделью зарядного устройства AirPower. Не исключено, что на видео снято как раз она. Также можно предположить, что круглая миниатюрная форма позволит производителям аксессуаров делать углубление в чехлах, которое позволит размещать iPhone 12 на зарядке таким образом, чтобы смартфон заряжался наиболее эффективно.
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Как мы знаем, Apple готовила беспроводную зарядку AirPower, рассчитанную сразу на три устройства (iPhone, AirPods и Apple Watch), но отменила её выпуск, столкнувшись с проблемами при тестировании (по слухам, она сильно нагревалась под полной нагрузкой). Эта зарядка гораздо более миниатюрная и может заряжать только одно устройство. Она круглая, толщиной примерно со смартфон, а в её нижней части размещены контакты, к которым примагничивается кабель.
Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020
Форма этого зарядного устройства намекает на то, что оно создавалось специально для линейки iPhone 12. Ранее в сеть попали фотографии внутреннего модуля беспроводной зарядки из готовящихся к выпуску смартфонов Apple — он тоже круглый и оснащён магнитами для автоматической коррекции размещения на площадке.
Примечательно, что ещё в начале 2020 года аналитик Минг-Чи Куо говорил, что Apple работает над уменьшенной моделью зарядного устройства AirPower. Не исключено, что на видео снято как раз она. Также можно предположить, что круглая миниатюрная форма позволит производителям аксессуаров делать углубление в чехлах, которое позволит размещать iPhone 12 на зарядке таким образом, чтобы смартфон заряжался наиболее эффективно.
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