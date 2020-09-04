По слухам, в этом году Apple выпустит четыре модели смартфонов, которые войдут в новую линейку iPhone 12. Все они обладают поддержкой сетей связи пятого поколения, но лишь в одной использован модем, обеспечивающий максимально высокую скорость передачи данных. Об этом сообщило издание Fast Company со ссылкой на источники среди поставщиков компонентов для смартфонов.
5G-модем с поддержкой миллиметрового стандарта mmWave установлен только в iPhone 12 Pro Max — именно они обеспечивают самую высокую на сегодняшний день скорость обмена данными в сетях 5G. Остальные модели, менее дорогие, обладают 5G-модемом с поддержкой диапазонов стандарта Sub-6.
Разница между 5G с миллиметровыми волнами и Sub-6 довольно значительна. В первом случае скорость достигает 1 гигабита в секунду, а во втором она немногим выше, чем у LTE — не более 100-150 мегабит в секунду.
У iPhone 12 Pro Max будут и другие отличия от более младших модификаций, в том числе самый большой экран (6,7 дюйма с разрешением 2788×1286 пикселей), 3D-камера со сканером LiDAR, как у недавних моделей iPad Pro, поддержка быстрой 20-ваттной беспроводной зарядки, а также возможность записи видео с разрешением 4K и частотой 240 кадров в секунду.
Обычно Apple показывает новые смартфоны в десятых числах сентября, однако в этом году из-за последствий пандемии коронавируса может случиться задержка. По слухам, презентация может быть перенесена на октябрь, а наиболее сложные в производстве модели (например, тот же iPhone 12 Pro Max с самым «шустрым» 5G-модемом), как прогнозируют пессимисты, появятся в продаже лишь к концу года.
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А так ситуация не очень, любителям всего «самого последнего» придётся покупать большую диагональ, а если она не нужна????