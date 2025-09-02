Мал да удал: обзор смартфона HUAWEI Pura 80

HUAWEI представила младшую«версию линейки фотофлагманов — базовый Pura 80. Дизайн и начинку обновили, яркий OLED-дисплей поставили, да и снимки не разочаруют. В общем, все по-флагмански, как и ожидалось. Но бренд припас один козырь в рукаве, которого не было даже у более дорогих моделей. Рассказываем, чем отличился HUAWEI Pura 80.
Содержание• Технические характеристики
• Комплектация, дизайн и эргономика
• Экран
• Звук
• Производительность
• Софт
• ИИ-ассистент Алиса
• Камеры
• Автономность
• Впечатления
Технические характеристики• Дисплей: 6,6 дюйма, LTPO OLED, 2760×1256, 120 Гц, 2800 нит, 460 ppi
• Процессор: Kirin 9010S
• ОЗУ / ПЗУ: 12 / 256 ГБ
• Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
• Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
• Основная камера: 50 + 12 + 13 МП
• Фронтальная камера: 13 МП
• Батарея: 5170 мА·ч, проводная зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт
• Габариты: 157,7 × 74,4 × 8,2 мм, 211 г
• Защита: IP68/IP69
Комплектация, дизайн и эргономика
Начнем с распаковки. Кроме смартфона в белой коробке мы найдем кабель USB-C, чехол, «скрепку» для сим-лотка и адаптер на 66 Вт с портами USB-A и USB-C. Защитный кейс прозрачный, матовый, с утолщенным пластиком по всей рамке. Простенький, но смотрится приятно. При этом смартфон не раздается в размерах.
HUAWEI Pura 80 доступен в трех цветах: матовый белый, матовый черный и матовый золотой. На тест мне достался последний вариант. Отмечу, что его сложно назвать золотым в привычном понимании, скорее розовое золото.
Дизайн Pura 80 отличается от старших Pro и Ultra. Заднюю крышку покрыли матовым стеклом и теперь спинка не такая маркая — можно носить без чехла и не заморачиваться с протиркой каждые пять минут. Грани стали прямыми, углы по-прежнему скругленные, а рамку отшлифовали до идеала. Лично мне такой форм-фактор больше по душе. Он строже, лаконичнее и уверенно лежит в ладони.
Треугольник с камерами уже не такой массивный, но все же добавляет корпусу лишних миллиметров. Интересный эффект: блок будто парит над корпусом, если взглянуть на него с определенного ракурса.
На правой грани расположились качелька громкости и клавиша питания со сканером отпечатка. Разблокировка по касанию проходит моментально, удобно что большой палец ложится ровно на кнопку, а вот чтобы изменить громкость приходиться тянуться.
На нижнем торце разместились: лоток для двух nanoSIM (eSIM не завезли), микрофон (второй на верхнем торце) USB-С (USB 2.0) и динамик.
Придираться к сборке нет смысла, все элементы Pura 80 идеально подогнаны, ни скрипов, ни люфтов, все по канону настоящих флагманов. Кроме того, корпус получил степень защиты по стандарту IP68 и IP69.
Экран
HUAWEI Pura 80 получил плоский 6,6-дюймовый экран с LTPO OLED-матрицей на 6,8 дюйма, разрешением 2760×1256, динамичной частотой обновления до 120 Гц и яркостью 2800 нит. Для сравнения у «прошки» 3000 нит, но разница заметна едва ли. Контент на экране хорошо различим даже в яркий солнечный день.
Картинка сочная и естественная, без явных перекосов в контрастность и ядовитые цвета. Впрочем, цветопередача и температура оттенков легко меняется в настройках системы.
Любите читать на ходу? Для вас есть цветной и монохромный режим электронной книги. А режим защиты зрения снизит нагрузку на глаза и убережет от воздействия синего света.
А еще есть Always On Display, частота ШИМ-затемнения и дискретизации прежние — 1440 Гц и 300 Гц соответственно. Защищает дисплей стекло Kunlun Glass 2-го поколения, что убережет от падения, но чувствительно к царапинам. С ключами в кармане лучше не носить.
ЗвукHUAWEI Pura 80 выдает объемное звучание с достойным запасом громкости. Отмечу, что басы сильно задавлены на фоне высоких и средних частот. Через открытые динамики можно с комфортом послушать подкасты, аудиокниги, посмотреть видео на YouTube. А вот музыку лучше слушать через наушники. Тем более бренд обещает поддержку кодеков, включая LDAC и L2HC для меломанов.
ПроизводительностьPura 80 получил процессор Kirin 9010S, 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ (слота для карты памяти нет). Ниже — результаты тестов AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.
В CPU Throttling Test смартфон стабильно работает с редкими просадками на полминуты.
На деле смартфон работает шустро, не лагает даже при одновременном запуске нескольких программ и вкладок браузера. С игрушками тоже проблем нет — CoD Mobile и Standoff 2 можно катать на максималках.
СофтСмартфон работает на фирменной EMUI 15. Google-сервисов, но все привычные мессенджеры и сервисы без проблем запускаются через GBox.
О возможностях прошивки EMUI 15 мы уже рассказывали в нашем обзоре на HUAWEI Pura 80 Pro. Если вкратце, она интуитивна и удобна, есть множество нетипичных функций — например, правление жестами на расстоянии. Минус один — много предустановленных приложений.
ИИ-ассистент Алиса
Не обошлось и без нововведений. Главной фишкой Pura 80 стала интеграция с Алисой Яндекса. Ассистент теперь работает в «заметках». Для активации ИИ достаточно найти знакомую иконку на панели редактирования. Контекстное меню откроет три пункта для работы с текстом:
• Пересказать — сократит текст
• Исправить — поправит орфографию и пунктуацию
• Улучшить — делает текст короче, сложнее, формальнее, перескажет другими словами или в разговорной форме
Камеры
Смартфон HUAWEI Pura 80 снабдили следующими сенсорами:
• Основной модуль: 50 МП, f/1.4—4.0, OIS
• Перископический телевик: 12 МП, f/3.4, OIS
• Ультраширик: 13 МП, f/2.2
Также присутствует спектральный датчик, который отвечает за точную цветопередачу и баланс белого.
Естественно, камеры «базы» Pura 80 слабее старших моделей, но при достаточном освещении способны выдать красивые и четкие снимки с достойной детализацией.
Основная камера
Телевик расчитан на 5,5-кратный оптический и 50-кратный оптический зум.
Зум
Макросъемка
Ультраширокая камера
Фронтальная камера
Обе камеры способны записывать видео в 4K 60 fps. Есть функция расширенного динамического диапазона HDR Vivid, но ее активация возможна только в режиме 30 fps.
Видеосъемка
Автономность
Модель получила аккумулятор емкостью 5170 мА·ч. Этого хватает примерно на 7-8 часов активного использования и на полный рабочий день в стандартных сценариях. В комплекте идет адаптер мощностью 66 Вт. Вот сколько времени пройдет от нуля для полного заряда:
• 20% — 10 мин
• 30% — 15 мин
• 40% — 20 мин
• 50% — 30мин
• 100% — 1 час
Есть беспроводная зарядка на 50 Вт, но если купить «левый» зарядник, то мощность, а соответственно и скорость заряда резко упадут.
Впечатления
HUAWEI Pura 80 — это компактный смартфон, с классным экраном, хорошей автономностью, достойным набором камер, а теперь еще и Алисой на борту. По своей сути, новинка очень схожа с версиями Pro и Ultra по части железа и подойдет тем, кто не стремится к топовым возможностям фото- и видеосъемки, но хочет пользоваться надежным, функциональным и стильным устройством.