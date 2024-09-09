Марк Гурман рассказал, какие сюрпризы ждать от Apple на презентации 9 сентября





Сегодня состоится презентация, на которой Apple представит новые смартфоны, а также ещё несколько новинок. Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, чем компания планирует удивить своих фанатов.



Ожидается, что Apple, помимо линеек iPhone 16 и Watch Series 10, представит второе поколение наушников AirPods Max. Наушники первого поколения вышли четыре года назад, поэтому изменения давно назрели, однако Гурман не знает, какой будет обновлённая модель и сколько она будет стоить. Можно ожидать лёгкое изменение дизайна, повышение времени автономной работы, улучшение в звуке и переход на более новую версию Bluetooth.



Гурман также пишет, что Apple представит TWS-наушники AirPods 4 с активным шумоподавлением, а вместо смарт-часов Watch Ultra 3 стоит ожидать обновление прошлогодней линейки Watch Ultra 2 с чёрной цветовой схемой в дизайне.



Гурман также опроверг слухи о повыщении цен на Pro-версии смартфонов. Ранее аналитики из TradeForce написали, что iPhone 16 Pro будет стоить от 1099 долларов из-за перехода от 128 к 256 ГБ в базовой версии, однако по данным Гурмана, Apple сохранит прежнюю цену — от 999 долларов (при этом он не знает, увеличится ли минимальная память).



Презентация Apple начнётся в 20:00, смотреть её можно будет в ютуб-канале Apple.







Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым