Марк Гурман рассказал, какие сюрпризы ждать от Apple на презентации 9 сентября

Александр



Сегодня состоится презентация, на которой Apple представит новые смартфоны, а также ещё несколько новинок. Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, чем компания планирует удивить своих фанатов.

Ожидается, что Apple, помимо линеек iPhone 16 и Watch Series 10, представит второе поколение наушников AirPods Max. Наушники первого поколения вышли четыре года назад, поэтому изменения давно назрели, однако Гурман не знает, какой будет обновлённая модель и сколько она будет стоить. Можно ожидать лёгкое изменение дизайна, повышение времени автономной работы, улучшение в звуке и переход на более новую версию Bluetooth.

Гурман также пишет, что Apple представит TWS-наушники AirPods 4 с активным шумоподавлением, а вместо смарт-часов Watch Ultra 3 стоит ожидать обновление прошлогодней линейки Watch Ultra 2 с чёрной цветовой схемой в дизайне.

Гурман также опроверг слухи о повыщении цен на Pro-версии смартфонов. Ранее аналитики из TradeForce написали, что iPhone 16 Pro будет стоить от 1099 долларов из-за перехода от 128 к 256 ГБ в базовой версии, однако по данным Гурмана, Apple сохранит прежнюю цену — от 999 долларов (при этом он не знает, увеличится ли минимальная память).

Презентация Apple начнётся в 20:00, смотреть её можно будет в ютуб-канале Apple.


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Комментарии

Юра из МУРа
+253
Юра из МУРа
А смотреть как? Про гудбай тогда напишите)
Сегодня в 11:58
#
tellurian
+1772
tellurian Юра из МУРа
На официальном сайте без проблем можно смотреть будет. Я на тв через appletv смотреть буду фоном.
Сегодня в 12:43
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