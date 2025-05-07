Маркетплейсам хотят запретить крупные скидки

Крупные розничные сети требуют ограничить скидки маркетплейсов до 10%, аргументируя это борьбой с недобросовестной конкуренцией. По данным Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), онлайн-площадки компенсируют покупателям до 50% стоимости товаров за свой счёт, что недоступно офлайн-ритейлу из-за налоговых и антимонопольных рисков. Это приводит к демпингу, сокращению продаж в традиционных магазинах и угрозе их закрытия. Ассоциация предложила закрепить в законе лимит инвестиций маркетплейсов в скидки — не более 10% от годового оборота.
Китай, Турция и Франция уже ограничили агрессивные скидки. В России рассматриваемый Госдумой законопроект «О платформенной экономике» может ввести аналогичные меры, но власти подчёркивают необходимость баланса между интересами бизнеса и покупателей. Минэкономразвития опасается, что жёсткие ограничения уничтожат ключевое преимущество маркетплейсов — «бесконечную полку» с огромной конкуренцией и низкими ценами.
Онлайн-площадки Wildberries и Ozon настаивают, что скидки стимулируют спрос и помогают малым производителям. Они сравнивают свои акции с офлайн-распродажами и предупреждают: ограничения приведут к росту цен и замедлят развитие малого и среднего бизнеса. Однако крупный ритейл прогнозирует, что без регулирования исчезнут тысячи офлайн-магазинов, рынки аренды и целые секторы экономики. Властям предстоит соблюсти баланс между защитой традиционного бизнеса и сохранением доступности товаров для жителей страны.