Маркетплейсам хотят запретить крупные скидки

Александр



Крупные розничные сети требуют ограничить скидки маркетплейсов до 10%, аргументируя это борьбой с недобросовестной конкуренцией. По данным Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), онлайн-площадки компенсируют покупателям до 50% стоимости товаров за свой счёт, что недоступно офлайн-ритейлу из-за налоговых и антимонопольных рисков. Это приводит к демпингу, сокращению продаж в традиционных магазинах и угрозе их закрытия. Ассоциация предложила закрепить в законе лимит инвестиций маркетплейсов в скидки — не более 10% от годового оборота.

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Офлайн-сети выкупают товары у поставщиков, поэтому не могут резко снижать цены без негативных последствий для своей экономики. Маркетплейсы же действуют через комиссионные схемы: продавец получает полную стоимость товара, а разницу между ценой и скидкой компенсирует платформа. Например, при цене товара 1000 рублей маркетплейс продаёт его за 500 рублей, доплачивая продавцу из своих средств. Эксперты называют это «хищническим ценообразованием», направленным на вытеснение конкурентов.

Китай, Турция и Франция уже ограничили агрессивные скидки. В России рассматриваемый Госдумой законопроект «О платформенной экономике» может ввести аналогичные меры, но власти подчёркивают необходимость баланса между интересами бизнеса и покупателей. Минэкономразвития опасается, что жёсткие ограничения уничтожат ключевое преимущество маркетплейсов — «бесконечную полку» с огромной конкуренцией и низкими ценами.

Онлайн-площадки Wildberries и Ozon настаивают, что скидки стимулируют спрос и помогают малым производителям. Они сравнивают свои акции с офлайн-распродажами и предупреждают: ограничения приведут к росту цен и замедлят развитие малого и среднего бизнеса. Однако крупный ритейл прогнозирует, что без регулирования исчезнут тысячи офлайн-магазинов, рынки аренды и целые секторы экономики. Властям предстоит соблюсти баланс между защитой традиционного бизнеса и сохранением доступности товаров для жителей страны.

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Комментарии

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Carter_Mayers
Задолбали уже эти чинуши, совать свой хобот куда не надо. Тупых законов за 3 года стало столько, сколько за 10 лет ранее не принимали. Везде свои сети убогие, типа Мвидео и Ситилинка пихнуть хотят и Пятёрочку с Ашаном и прочей фигней. Китайский свой шлака за 3-4 цены от Сяоми, Хуавей, Хайсенс и прочих, пусть сами берут и обмажутся им хоть с ног до головы. Кто бы этих придурков из ГД уже ограничил и оградил от них население и бизнес нормальный
24 минуты назад
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